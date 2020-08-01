巧合！馬英九：28年前的今天　李登輝通過「一個中國」涵義

▲前總統馬英九前往台北賓館故前總統李登輝追思會場。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

前總統李登輝7月30日辭世，享耆壽98歲，8月1日起到16日，每天上午10時至下午5時，開放台北賓館設置追思會場供民眾悼念。前總統馬英九上午9時15分前往台北賓館，並未留下隻字片語，向媒體揮一揮手就直接離開。

馬英九隨後在臉書表示，今天早上9點，他到設於台北賓館的靈堂，向前天去世的李總統登輝告別。巧合的是，28年前的此刻，也就是1992年8月1日早上9點，李總統在臺北賓館斜對面的總統府主持國家統一委員會第八次全體委員會議，通過《關於「一個中國」的涵義》決議，也就是「海峽兩岸均堅持『一個中國』之原則，但雙方所賦與的涵義有所不同」。

馬英九指出，這項決議，為同年11月16日兩岸海基會與海協會達成「一中各表」的「九二共識」，奠定基礎。當天我以陸委會副主委的身分，出席了該次會議。

馬英九說，「九二共識」為我後來八年總統任內帶來兩岸和平繁榮的紅利，讓兩岸人民一體受惠。李總統主持國統會所通過的「一中涵義」決議，是他在兩岸關係上留下的重要政績，也是他對兩岸和平往來的貢獻，沒有人能夠否認。

馬英九最後寫到，今天這個歷史的巧合，似乎在提醒我們，不要忘記這項重要的歷史性決議。李總統為兩岸之間留下了一扇窗，願李總統安息主懷。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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▼馬英九悼念李登輝。（圖／翻攝自馬英九臉書粉專）