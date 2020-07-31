自家議員要求徐永明自請停權　時力：涉案與否尚未確定

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

台北地檢署31日清晨指揮調查局北機站，赴立法院搜索多位立委辦公室，包括時任立委的時代力量黨主席徐永明等人皆遭到檢調單位調查，時代力量台北市議員黃郁芬、林穎孟則舉前時代力量立委高潞．以用遭停權一事為例，要求徐永明應自請停止一切黨內職權。對此，時代力量秘書長陳志明表示，徐永明是否涉案還未確定，因此兩案無法比擬討論。

檢調獲報，有企業主為了搶奪公司經營權，涉嫌行賄立委，利用質詢、預算等職權，施壓經濟部會官員，要求主管機關協助，專案小組經過長期蒐證確認後，鎖定民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、前民進黨立委陳唐山、前時代力量立委徐永明等6名分屬各黨派立委，並於31日清晨發動搜索約談行動。

▲時代力量台北市議員黃郁芬 。（圖／記者李毓康攝）



黃郁芬31日下午在臉書發文，呼籲徐永明盡快對外說明，以釐清外界對於時代力量涉貪之疑慮，待調查結果釐清前，應自請停止一切黨內職權，以昭時代力量之公信。

黃郁芬也向黨中央喊話，應比照高潞．以用助理涉補助案，黨內程序應秉持一致標準、一視同仁，黨中央應盡速啟動黨內調查程序，協助檢調釐清案情，而在全案司法程序尚未結束前，徐永明不宜參選下屆決策委員會之委員，以避免日後全案定讞，再次影響黨的聲譽。

林穎孟則表示，由於此案是社會重大矚目案件，已影響社會觀感及對時代力量的期待，無論當事人違法與否，然公司法修法過程、公聽會舉辦等等，都被揭露與藍綠黃幾位立委辦公室及天義公司有關，「此案甚至比之去年更甚，已進入貪污罪的檢調程序」。

林穎孟建議，黨中央除了通知媒體和黨員表示「靜待調查」外，在徐永明擔當決策委員及黨主席期間，都要有一致的停權和處理方式，即刻嚴查嚴辦，以昭公信。

▲時代力量台北市議員林穎孟 。（圖／記者李毓康攝）



對此，陳志明晚間受訪時表示，黃郁芬與林穎孟的論點有誤，因為高潞．以用的前辦公室主任，確實有收受經濟部400萬的綠能補助，黨中央是以本案違反時代力量的清廉價值、影響黨的聲譽為由進行處理，但現在徐永明狀況為，到底有沒有涉案都還沒確定，因此兩岸無法放在一起比擬討論。

陳志明也說，目前徐永明還在調查站接受調查，由於本次檢調單位搜索的人數頗多，經瞭解仍在進行調查，而時力中央黨部辦公室僅有徐永明與其前辦公室林姓主任兩人遭檢調帶回。

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