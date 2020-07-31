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徐永明疑涉收賄遭檢調搜索　時力晚間緊急開會決議：最高標準檢視

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▲時代力量黨主席徐永明。（資料照／記者李毓康攝）

▲時代力量黨主席徐永明。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北地檢署31日清晨指揮調查局北機站，搜索4位現任立委陳超明、趙正宇、蘇震清、廖國棟等人在立法院中興大樓的辦公室，前立委陳唐山，以及時任立委兼時代力量主席的徐永明也遭檢調單位調查。對此，時代力量晚間召開臨時決策會，並決議將以最高標準檢視，毋枉毋縱。

時代力量晚間發聲明表示，今晚他們召開臨時決策會，有關檢調針對多位現任與前任立法委員發動調查一事進行討論。會中決議，將以最高標準檢視，毋枉毋縱。徐永明及時力副秘書長林鈺傑仍在配合調查中，待今晚偵查告一段落後，將以最快速度進行公開說明。

檢調獲報，有企業主為了搶奪公司經營權，涉嫌行賄立委，利用質詢、預算等職權，施壓經濟部會官員，要求主管機關協助，專案小組經過長期蒐證確認後，鎖定蘇震清、廖國棟、陳唐山、徐永明、陳超明和趙正宇等6名分屬各黨派的現任、前任立委，今天清晨發動搜索約談行動，行動地點也包括正在休會中的立法院。稍晚相關行賄業者與涉嫌收賄立委都將移送台北地檢署複訊。

立法院事後回應，有關今早檢調搜索本院委員研究室，依據刑事訴訟法第149條檢方通知院方後，由院方派人陪同依法配合，基於偵查不公開，院方對詳細案情並無所悉。

而時代力量台北市議員黃郁芬、林穎孟則舉前時代力量立委高潞．以用遭停權一事為例，要求徐永明應自請停止一切黨內職權。

黃郁芬31日下午在臉書發文，呼籲徐永明盡快對外說明，以釐清外界對於時代力量涉貪之疑慮，待調查結果釐清前，應自請停止一切黨內職權，以昭時代力量之公信。

黃郁芬也向黨中央喊話，應比照高潞．以用助理涉補助案，黨內程序應秉持一致標準、一視同仁，黨中央應盡速啟動黨內調查程序，協助檢調釐清案情，而在全案司法程序尚未結束前，徐永明不宜參選下屆決策委員會之委員，以避免日後全案定讞，再次影響黨的聲譽。

林穎孟則表示，由於此案是社會重大矚目案件，已影響社會觀感及對時代力量的期待，無論當事人違法與否，然公司法修法過程、公聽會舉辦等等，都被揭露與藍綠黃幾位立委辦公室及天義公司有關，「此案甚至比之去年更甚，已進入貪污罪的檢調程序」。

林穎孟建議，黨中央除了通知媒體和黨員表示「靜待調查」外，在徐永明擔當決策委員及黨主席期間，都要有一致的停權和處理方式，即刻嚴查嚴辦，以昭公信。

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