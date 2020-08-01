快訊／不分黨派！6立委疑涉貪　趙正宇深夜學「黃琪」蓋頭狼狽躲拍

▲無黨籍立委趙正宇。（圖／記者游宗樺攝）



記者董美琪、游宗樺／台北報導

檢調獲報立委疑似「跨黨派」集體涉貪！國民黨立委陳超明、廖國棟、民進黨立委蘇震清、時力黨主席徐永明、前立委陳唐山等人竟傳出因SOGO經營權之爭，涉嫌收賄介入，目前北檢正「馬拉松式」不間斷漏夜偵辦中；另外，無黨籍趙正宇涉收殯葬業者賄賂，7月31日深夜前外交部長、前立委陳唐山與趙正宇陸續到北檢，接受檢察官開庭訊問。

台北地檢署7月31日派出7名主任檢察官與27名檢察官，指揮230名調查局北機站等單位幹員，一早就兵分65路搜索，地點包括涉案現任立委的立法院辦公室、服務處等相關地點，檢調同步約談涉嫌行賄的李恆隆、6名現、卸任立委與助理、白手套等，共63名嫌疑人、證人到案。

太流公司前董事長李恆隆涉嫌以10多萬元到上千萬元不等金額行賄蘇震清、陳唐山、徐永明、陳超明、廖國棟等5名立委，利用職權施壓經濟部會變更法條或重新撤銷增資登記。

▲無黨籍立委趙正宇。（圖／翻攝自Facebook／趙正宇）



此外，趙正宇則是涉嫌從2018年透過白手套，收受殯葬業者賄賂，向營建署施壓，把業者土地從陽明山國家公園管制區內劃分出來，讓業者可以進行投資開發使用。趙家中被搜出近千萬現金（約920萬元），31日深夜移送到北檢時，還學「騙扁小子」黃琪用衣服蓋著頭，不想被媒體拍照。

現場等待已久的媒體，上前追問，「為什麼要遮頭」、「難道是心虛嗎，是不是有收賄」等問題時，他僅回了一句「沒有」就低調快步進入北檢，對比以往在台上質詢意氣風發的畫面，顯得相當狼狽。

無黨籍立委趙正宇與民進黨關係良好，加入民進黨立院團並連任桃園市第6選舉區立委，於八德、大溪區設服務處。

▼立委趙正宇的國會辦公室主任林家騏，凌晨到北檢。（圖／記者游宗樺攝）



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▼無黨籍立委趙正宇。（合成圖／記者游宗樺攝、沈繼昌翻攝）