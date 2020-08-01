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快訊／藍綠多名立委疑涉貪！廖國棟凌晨移送北檢　一看到媒體秒拿包狂遮臉

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▲▼國民黨立委廖國棟涉收賄移送北檢偵訊。（圖／記者游宗樺攝）

▲國民黨立委廖國棟涉收賄移送北檢偵訊。（圖／記者游宗樺攝，下同）

記者游宗樺、董美琪／台北報導

立委疑似「跨黨派」集體涉貪！！國民黨立委陳超明、廖國棟、民進黨立委蘇震清、時力黨主席徐永明、前立委陳唐山等人竟傳出因SOGO經營權之爭，涉嫌收賄介入，目前北檢正「馬拉松式」不間斷漏夜偵辦中。廖國棟1日凌晨被移送北檢時，不發一語，手拿黑色包包遮臉，狂躲媒體鏡頭。目前陳唐山已經以50萬交保，其他人仍在調查中。

廖國棟與蘇震清、陳唐山、徐永明、陳超明等5名前後任立委，疑涉收太流公司前董事長李恆隆10多萬元到上千萬元等金額，利用職權施壓經濟部會變更法條或重新撤銷增資登記。

台北地檢署7月31日派出7名主任檢察官與27名檢察官，指揮230名調查局北機站等單位幹員，一早就兵分65路搜索，地點包括涉案現任立委的立法院辦公室、服務處等相關地點，檢調同步約談涉嫌行賄的李恆隆、6名現、卸任立委與助理、白手套等，共63名嫌疑人、證人到案。

廖國棟凌晨被移送北檢，戴著口罩不發一語，本來下車拿著包包，一看到媒體趕緊拿起包包遮臉，媒體不斷追問涉案問題，廖國棟不斷遮臉，沒有回應，讓現場記者忍不住直呼，「為什麼要遮臉阿？」

▲▼國民黨立委廖國棟涉收賄移送北檢偵訊。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼國民黨立委廖國棟涉收賄移送北檢偵訊。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼國民黨立委廖國棟涉收賄移送北檢偵訊。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼國民黨立委廖國棟涉收賄移送北檢偵訊。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼國民黨立委廖國棟涉收賄移送北檢偵訊。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼國民黨立委廖國棟涉收賄移送北檢偵訊。（圖／記者游宗樺攝）

▼國民黨立委廖國棟。（圖／翻攝自Facebook／廖國棟）

▲▼國民黨立委廖國棟。（圖／翻攝自Facebook／廖國棟）

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