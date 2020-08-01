快訊／跨黨集體涉收賄　藍委陳超明凌晨到北檢：我哪裡有收賄啊？

▲國民黨立委陳超明移送。（圖／記者游宗樺攝）



記者游宗樺、劉昌松、董美琪／台北報導

國民黨立委陳超明涉嫌收賄介入SOGO經營權之爭，其他涉案人包括，國民黨立委廖國棟、民進黨立委蘇震清、時力黨主席徐永明、前立委陳唐山等人，陳超明1日凌晨被移送到時，當場表示「我哪裡有收賄啊？」，隨即步入北檢。

陳超明深夜被移送到北檢時，面對大批媒體表示，自己沒有收賄，並雙手合十，似乎是對天發誓，目前已進入北檢，漏夜接受檢方調查。

▲國民黨立委陳超明被移送。（圖／記者劉昌松攝）



太流公司前董事長李恆隆涉嫌以10多萬元到上千萬元不等金額行賄蘇震清、陳唐山、徐永明、陳超明、廖國棟等5名立委，利用職權施壓經濟部會變更法條或重新撤銷增資登記。

台北地檢署7月31日派出7名主任檢察官與27名檢察官，指揮230名調查局北機站等單位幹員，一早就兵分65路搜索，地點包括涉案現任立委的立法院辦公室、服務處等相關地點，檢調同步約談涉嫌行賄的李恆隆、6名現、卸任立委與助理、白手套等，共63名嫌疑人、證人到案。

此外，無黨籍立委趙正宇則涉嫌從2018年透過白手套，收受殯葬業者賄賂，向營建署施壓，把業者土地從陽明山國家公園管制區內劃分出來，讓業者可以進行投資開發使用。趙家中被搜出近千萬現金（約920萬元）。

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