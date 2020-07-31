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李登輝致力培育「台灣和牛」　王孝維：惋惜他無緣看到源興牛上市

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▲李登輝卸任總統後致力培育台灣和牛。（圖／翻攝自Facebook／王孝維）

▲李登輝卸任總統後致力培育台灣和牛。（圖／翻攝自Facebook／王孝維，下同）

記者蘇晏男／台北報導

前總統李登輝30日病逝，他生前卸任總統後，發揮農經專長，致力培育「台灣和牛」。對此，前民進黨台北市議員王孝維表示，感謝李登輝為台灣農業的奉獻，讓台灣可以養出台灣和牛，但他無法親眼看到心愛的源興牛真正上市，令人惋惜。

王孝維指出，李登輝2015年時訪問日本石垣島之後，決心發揮台大農經系專長「養出台灣和牛」，致力發展台灣高端肉牛產業，引進原飼養於擎天崗、日本人留下的原種「但馬牛」，並在2016年起在花蓮兆豐農場租牛舍，一邊養乳牛賣牛乳賺錢，一邊則培育夢想的台灣和牛，並以台北三芝故居「源興居」為名，命名為「源興牛」。

▲▼李登輝卸任總統後致力培育台灣和牛。（圖／翻攝自Facebook／王孝維）

王孝維提到，李登輝最後一次訪問花蓮兆豐農場是在2018年4月12日，當時他還開心地說，「看到這麼多肉牛都是源興種，很高興，這邊養牛很特殊，用乳牛賺錢、再來養肉牛，這就是主要工作」。

「可惜李前總統昨晚過世，無法親眼看到心愛的源興牛真正上市，令人惋惜」，李登輝表示，感謝李登輝為台灣農業的奉獻，讓台灣可以養出台灣和牛。

另外，李登輝晚年為了培育台灣和牛，還成立特別成立「源興居生技公司」，不過原本預計今年底就可以繁殖第一代「源興牛」，如今最後一哩路則是交由李登輝基金會副董事長劉泰英接手。

李登輝：
●1923年1月15日出生
●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）
●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）
●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）
●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）
●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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