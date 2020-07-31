AIT降半旗3天哀悼李登輝：他是民主改革先行者

▲美國在台協會降半旗哀悼李登輝。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

前總統李登輝30日晚間7時24分病逝於台北榮總，內政部31日宣布即日中午12時起，各機關、學校降半旗3日，不過早在我國政府宣布前，位在台北內湖的美國在台協會（AIT）就已將美國國旗降半旗哀悼，並同樣將維期3天。

AIT指出，李登輝是民主改革先行者，也是美國的夥伴和摯友。在李登輝的領導下，台灣在短短10多年間從戒嚴時期轉型成全面民主體制；李登輝也在其任內奠定了美台夥伴關係的基石，讓印太地區及全世界皆獲益甚多。

AIT表示，李登輝作為美國愛荷華州立大學和康乃爾大學的校友，也體現了強健的美台人民情誼。李前總統成功帶領台灣轉型成民主與自由的燈塔，並鞏固美台雙邊友誼，他的貢獻將持續深深影響未來數個世代。

而據《中央社》指出，對於李登輝辭世，前AIT理事主席卜睿哲（Richard Bush）也表示，李登輝最重要的貢獻，是接下了蔣經國總統啟動的台灣全面民主轉型，就算困難無比還是順利完成。

卜睿哲表示，「民主轉型很快的改變兩岸關係，台灣公民對政府政策、表現有重要的發言權，美國很快地就知道這個事實，之後美國政府與台灣都根據這樣的實際狀況做出調整，並且互相學習」。

前美國在台協會台北辦事處處長包道格（Douglas Paal）則表示，李登輝過了豐富且充實的一生，充滿成就與不朽的時刻。

另外，美國國務院也發聲明哀悼李登輝逝世；而國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則在推特發文，「為首任民選總統李登輝逝世，向台灣人民表達深切慰問之意。」

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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