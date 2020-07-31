李登輝拍板全力推健保　頂住壓力親勸醫界「犧牲一點」

▲張榮豐臉書回憶追隨李登輝的4000多個日子。（圖／翻攝自Facebook／張榮豐）



實習記者李佩弦／台北報導

前總統李登輝於7月30日與世長辭，享耆壽98歲。前總統李登輝主政時期的國安幕僚張榮豐31日以「李總統留給台灣人民的資產」為文，揭密自己在總統府內的所見所聞。他表示，在前總統蔣經國執政時代，就曾提出目標2000年要為開辦全民健保，李登輝執政時也如願完成蔣經國遺願，也曾提及「我的觀念是救個人，等於救家庭，也是救社會，等下會勸醫界犧牲一點，來幫助政府建立全民健保。」

▼健保卡。（資料照／ETtoday資料照）



張榮豐回憶，李登輝曾說，連戰面對的是立法院，而他則是台灣醫界的壓力。他的觀念是救個人，等於救家庭」，也是救社會，一般家庭，只要有人中風、罹癌，或是慢性病，就會讓家人陷入傾家蕩產與救至親間的掙扎，這是對人性很殘酷的考驗。

張榮豐表示，李登輝提到會勸醫界犧牲一點，來幫助政府建立全民健保，這樣台灣社會才能安定，我相信台灣醫生都很有愛心⋯⋯」。

張榮豐指出，在李登輝的帶領下，連同內閣及立法院，在1994年7月完成全民健保立法，並在1995年3月正式實施，成為今日台灣社會穩定的基石，讓台灣的健保制度至今，都是各國稱羨的制度。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

▼張榮豐臉書回憶追隨李登輝的4000多個日子。（圖／翻攝自Facebook／張榮豐）

