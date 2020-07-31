黃大洲偕妻子赴北榮弔唁李登輝：我們永遠懷念他

▲黃大洲前往懷恩堂弔念李登輝。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

前總統李登輝30日晚間7時24分病逝，享耆壽98歲，台北榮民總醫院也設置臨時靈堂供各界追思。前台北市長黃大洲31日下午也偕同妻子現身榮總懷恩堂，他表示李登輝已經承蒙天召、榮歸天國、安穩主懷，會讓大家永遠懷念。

李登輝30日晚間7時24分於台北榮民總醫院病逝，享耆壽98歲，消息一出震驚國內政壇，李登輝的遺體也隨即由台北榮總中正樓22樓的病房送往懷恩堂冰存，追思事宜由總統府和家屬商定後辦理。

黃大洲31日下午偕同妻子現身榮總懷恩堂，他表示現在的心情與大家一樣，就是充滿感恩、懷念與不捨。

黃大洲說，李登輝已經承蒙天召、榮歸天國、安穩主懷，會讓大家永遠懷念，且對於國家、民主制度、台北市與台灣都有奉獻，已經不必一一贅述。

黃大洲強調，李登輝是自己的老師與長官，因此才會與內人親自表示對他的懷念。

1979年8月1日，黃大洲經時任台北市長李登輝的提拔，出任台北市長「機要顧問」兼「研考會執行秘書」；1981年12月5日，李登輝升任台灣省主席，黃大洲轉任省府副秘書長；1984年黃大洲則重回台大擔任教授並兼總務長。

1990年10月13日，台北市議會以37票同意黃大洲正式出任市長；1993年3月23日，台北市議會行使市長同意權記名投票，黃大洲以34票同意續任台北市長；1994年黃大洲則代表國民黨參選首屆民選台北市長，卻因藍營分裂而落敗，最終由民進黨候選人陳水扁順利當選。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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