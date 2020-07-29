迎接國旅爆發潮　雲林+花蓮推出互惠旅遊安心玩

▲雲林縣與花蓮縣加碼祭出兩縣互惠方案，花蓮縣民可於劍湖山世界主題樂園享門票599元之優惠價，凡是陪同未滿19歲者入園，可享500元優惠價。（圖／雲林縣政府文化觀光處提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣與花蓮縣合作推出安心玩、輕鬆玩互惠旅遊方案接國民暑期旅遊熱潮，雲林縣長張麗善表示，自2020年8月1日至8月31日止於縣內大型遊樂園及知名景點提供雙方縣民優惠價，並共同宣傳旅遊獎勵方案，歡迎旅行社團客及自由行旅客到雲林縣及花蓮縣遊玩。

因應暑假來臨，全台各地積極推動各項國旅優惠措施，雲林縣與花蓮縣也加碼祭出兩縣互惠方案，即花蓮縣民可於劍湖山世界主題樂園享門票599元之優惠價，凡是陪同未滿19歲者入園，可享500元優惠價，也就是只要一張500元振興三倍券；雲林縣民可於花蓮遠雄海洋公園享590元及新光兆豐休閒農場250元之鄉親價。

雲林縣政府及花蓮縣政府特別推出多項旅遊獎勵方案。在雲林縣方面，舉辦「遊雲林抽汽車送農場」活動，凡於7月1日至10月31日止期間，入住雲林縣合法旅宿，或自7月15日至10月31日期間，使用振興三倍券累積消費滿新臺幣2,000元，11月1日前至活動網站登錄相關資訊，即可參加抽汽車活動，有機會獲得好禮。

花蓮縣推出「旅行社獎勵計畫」，於6月20日至11月15日期間合法旅行社帶團到花蓮住宿，即可獲得獎勵金；「玩花蓮、抽豐田」於6月20日至11月15日止，在花蓮合法旅宿業住宿並上活動網站登錄，即可參加抽汽車活動；「來花蓮逛商圈、吃夜市，每月抽電視」於7月15日至12月31日期間在東大門及商圈使用「振興三倍券」單筆消費額滿新臺幣200元，即可兌換抽獎券抽50吋電視。

文化觀光處指出，自8月1日與8月9日兩週六日，於四湖鄉三條崙海水浴場，舉行「2020雲林海洋音樂祭」，接下來還會推出「安心旅遊2.0」活動，緊接2020雲林國際偶戲節等活動都將陸續登場，精彩可期。

▲雲林縣與花蓮縣合作推出安心玩、輕鬆玩互惠旅遊方案接國民暑期旅遊熱潮。（圖／雲林縣政府文化觀光處提供）

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