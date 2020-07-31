移民署數位計畫　 新住民E起築夢新家鄉

▲張紹清帶著女兒到移民署南區事務大隊雲林縣服務站分享來臺的生活點滴，也對政府提供新住民免費借用平板電腦的服務表達感謝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

移民署為了讓新住民也能享受數位世代的便利，與中華電信結合推動「保障新住民寬頻上網計畫」，舉辦「遍地享數位 築夢新家鄉」故事徵選活動，其中來自大陸，現居雲林縣的張紹清，憑藉著富有溫度的特色圖文獲獎。張紹清帶著女兒到移民署南區事務大隊雲林縣服務站分享來臺的生活點滴，也對政府提供新住民免費借用平板電腦的服務表達感謝。

移民署推動的「建構新住民數位公平機會計畫」，包含免費電腦課程以及平板電腦借用，目的是希望能夠縮小新住民資訊落差的情形。新住民可以到各地服務站提出申請，除了可以免費借用平板電腦回家使用外，更提供每個月10GB的免費網路流量，讓家中沒有電腦或網路的新住民朋友們也能夠便利使用數位網路。

「臺灣政府對於我們新住民的照顧，真的揪感心」張紹清說，當初到服務站參加家庭教育課程時，得到可以借用平板電腦的資訊，對於一些家中沒有電腦的新住民朋友們，能夠從網路上得到更多學習機會，不僅縮短城鄉差距，也得到許多可運用資源的訊息。

雲林縣服務站主任黃玟晸指出，移民署致力於提升新住民在臺的生活福祉，保障新住民數位發展機會並積極推動行動設備共享，新住民寬頻上網計畫提供平板電腦免費借用的服務，不管是持有居留證或已取得身分證的新住民朋友，皆可持證件來服務站辦理借用，期間1個月，屆期可續借2次共3個月。

另外移民署「新住民數位資訊e網」同時也提供線上學習、直播課程及電子書，若想進一步了解相關資訊，歡迎洽詢雲林縣服務站(電話05-5345971)。

▲現居雲林縣的張紹清參加「遍地享數位 築夢新家鄉」故事徵選，憑藉著富有溫度的特色圖文獲獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）







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