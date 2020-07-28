雲林花生「安心GO」計畫　助提升品牌形象

▲花生是雲林重要的作物，更是雲林縣重要的亮點產業，全台灣有7成花生是從雲林縣生產。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為提升縣內花生品質，透過行政院「獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫雲林花生-幸福安心GO推動計畫」，與環球科技大學、雲林縣衛生局及縣內業者合作，輔導縣內花生業者提升生產、採收後處理及加工製造等作業流程，今（28）日舉辦果發表會，推廣產銷履歷及GHP等食安輔導。

雲林縣為全國落花生最大產區，根據農委會農業統計資料，近年縣內落花生生產面積及產值皆佔全國70%以上。檢驗合格獲頒獎狀的六家業者則為春旭行、莿桐合作農場(泳淥農糧有限公司)、花田囍事(東和農產行)、元長雜糧產銷班第11班、元長鄉農會及虎尾鎮農會。

熱心參與「雲林花生 幸福安心 GO 推動計畫」獲頒感謝狀的六位輔導委員是臺南區農業改良場陳國憲助理研究員、環球科技大學曾雅秀教授、蔡銘祝教授、林三立教授、國立嘉義大學陳桐榮教授、雲林縣衛生局林小鈴科長。

十家業者分別為虎尾鎮農會、元長鄉農會、春旭行、宇新農產行、元長雜糧產銷班第11班、花田囍事(東和農產行)、億昌油廠、秝豪花生商行、源順芝麻油觀光工廠、莿桐合作農場(泳淥農糧有限公司)等，各單位提升雲林花生品牌形象，行銷雲林良品安全花生，帶動地方特色產業發展。

▲行政院「獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫雲林花生-幸福安心GO推動計畫」，輔導縣內花生業者提升生產、採收後處理及加工製造等作業流程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

環球科大校長沈健華指出，環球科技大學執行「落花生業者採收後、加工製造良好規範及自我管理訓練子計畫」，針對雲林縣落花生生產、加工製造及行銷等業者進行教育宣導，加強其對落花生之生產及採收處理技術，並協助辦理黴菌毒素檢驗；進一步整合相關單位，落實落花生產業輔導及技術提升，確保品質安全。

校長沈健華表示，環球科技大學很高興有此機會善盡社會責任，參與縣政府所辦理的這麼有意義的活動，也很樂意將生物技術系相關的專業師資及設備，投入輔導花生業者確保產品品質，提升雲林花生的品牌形象。

謝淑亞副縣長表示，花生是雲林重要的作物，更是雲林縣重要的亮點產業，全台灣有7成花生是從雲林縣生產。計畫透過產官學界的通力合作，希望能完善雲林花生從農場到餐桌之安全管理，邁向信任食安的消費環境，讓民眾吃得健康又安心。

▲行政院「獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫雲林花生-幸福安心GO推動計畫」，輔導縣內花生業者提升生產、採收後處理及加工製造等作業流程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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