張忠謀當面抱怨跳電！李登輝帶頭買科技股　力拚台灣半導體





▲張榮豐（右）臉書回憶追隨李登輝（左）的4000多個日子。（圖／翻攝自Facebook／張榮豐）

記者袁茵／台北報導

前總統李登輝30日晚間7時24分病逝，享耆壽98歲。前總統李登輝執政時期的幕僚張榮豐回憶道，李登輝十分重視高科技產業發展，台積電董事長張忠謀曾當面提及跳電問題，當時李登輝回答，「假如政府還是不能夠供應給你可靠的電源，那我們這個政府要來幹什麼？」

張榮豐31日於臉書上提到，台灣第一家積體電路製造商「聯華電子」於1980年成立，首創政府研發機構技轉民間企業模式。而為完善台灣IC產業結構，促進專業IC設計產業發展，1987年成立了台積電，1988年李總統接任大位時，整個IC產業正要往中、上游的製造與設計發展。

▲台積電創辦人張忠謀。（資料圖／記者湯興漢攝）

張榮豐表示，李登輝十分重視高科技產業發展，政府分別在1988、1990年陸續推動「微電子技術發展四年計畫」與「次微米製程技術發展五年計畫」，讓台灣正式進入8吋晶圓時代。1994年更由後者衍生出第一家具研發與量產DRAM實力的「世界先進」公司。1996年政府持續推動「深次微米製程技術發展五年計畫」，研發12吋晶圓0.25-0.18微米製程技術。

張榮豐說，到2000年李登輝卸任時，台灣IC產業技術能耐緊隨世界先進水準，平均落後約1～2年，而科學園區內，完整的上、中、下游產業結構與周邊產業，形成高密度產業群聚；至於技術型態，則包括：超大積體電路設計、高密度晶圓代工、高接腳（Pin）的封裝與測試。

▲張忠謀、李登輝。（組合圖／記者湯興漢攝、資料照）

張榮豐提到，在李登輝主政期間，隨著民主化與自由化進展，政府在高科技產業扮演的角色，也從主導者、贊助者，甚至夥伴關係淡出。李登輝認為就長期言，健全股市讓民間豐沛資金投入科技產業，遠比租稅優惠措施重要，所以曾在媒體公開表示，用儲蓄購買了某指標性科技公司的股票，目的即在鼓勵民間資金投入。

張榮豐回憶道，李登輝也認為，民間科技產業已經茁壯，政府主要任務是提供企業所需的基礎設施，讓其經營無後顧之憂。就此角度，張忠謀曾談到1997年他跟李登輝講跳電的問題，當時李登輝拍了一下桌子說，「假如政府還是不能夠供應給你可靠的電源，那我們這個政府要來幹什麼？」而張忠謀則表示，非常敬佩李登輝這種態度。

最後，張榮豐說，台灣半導體產業，歷經故總統蔣經國時的奠基，在李登輝主政時茁壯；而美國學者艾迪森（Craig Addison）曾以「矽盾」，來形容台灣半導體實力，已成為最有力的安全屏障。

李登輝：

●1923年1月15日出生

●台北市（院轄市）第4任市長（1978年6月9日－1981年12月5日）

●台灣省第11任省主席（1981年12月5日－1984年5月20日）

●中華民國第7任副總統（1984年5月20日－1988年1月13日）

●國民黨第2任黨主席（1988年7月27日－2000年3月24日）

●中華民國第7（繼任）、8、9任總統（1988年1月13日－2000年5月20日）

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