農業、觀光政策不謀而合！南非代表拜會徐榛蔚　盼結姊妹市

▲南非聯絡辦事處代表及副代表拜會花蓮縣長徐榛蔚，盼與花蓮締結為姊妹市。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚，30日會見南非聯絡辦事處代表麥哲培Mr Robert Seraki Matsebe及副代表馬貝莎Ms.Sibongule Mabasa，雙方針對社福政策、文化教育、農業及觀光等議題展開深度對話和交流，期盼未來南非城市能與花蓮縣締結為姊妹市，共同搭起世界平台，為兩地城市交流拓展國際視野。

來訪的南非聯絡辦事處代表麥哲培Mr Robert Seraki Matsebe，首先感謝徐縣長及縣府局處長盛情接待，並向花蓮縣政府在社會福利、文化教育、農業觀光等政策成果取經，雙方交流互動熱絡，期許南非與花蓮經常往來，不僅將來引領南非走進花蓮，也讓國際看見花蓮。

▲南非聯絡辦事處代表麥哲培（左三）表示，花蓮的農業、觀光政策與南非不謀而合。

徐榛蔚分享指出，花蓮縣政府長期以來重視長者婦幼福利，除包含「高風險孕產婦健康管理計畫」、「婦嬰照護營養券」及「全縣新生兒先天性代謝異常疾病篩檢」等婦嬰照護三大方案外，今年更增加40個長照C站，共計已達250個據點，也有12個樂齡學習中心、19個長青大學、20個老人會、長青會等分布於各鄉鎮市，全力將花蓮打造為一座充滿愛的城市。

「向下扎根，向上延伸，拔越卓堅」，重視教育的徐榛蔚說，考量每個家庭境遇的差異性，建構平等學習環境，縮小因城鄉差距所造成學生間學習落差，縣府全面推動「七大免費教育政策」，包括免費教科書、免費簿本、免收代辦費、2-6歲幼兒免學費、免費營養午餐、免費課後輔導等教育政策，辦理「教育希望工程-公費留學計畫」，實現教育積極性公平正義，培育國家幼苗，提升花蓮人才競爭力。

▲▼互贈禮物紀念品。

在農業部分，徐榛蔚提到，花蓮是農業大縣，擁有好山、好水、好環境的先天條件，農作物在完全無污染的環境下成長，因此縣府積極推動有機農業，有機耕作面積佔全國四分之一，是全國有機農業的領頭羊。為提升農產量，減少照護農作物所需的大量時間成本，再透過農業結合智慧科技，將花蓮朝向智慧城市邁進，行銷花蓮農業金字招牌到國際。

徐榛蔚還提到，觀光產業也是花蓮重要經濟命脈，因此花蓮縣政府更將農業與觀光旅遊結合，整合各產業鏈推出農村、農遊體驗活動，推廣花蓮在地特色旅遊，讓國際旅人體會真正的農村意象，為在地帶進人潮，為經濟注入活水。

會後，徐榛蔚致贈有機茶米禮盒給南非代表麥哲培。麥哲培則說，花蓮的農業、觀光政策與南非不謀而合，盼未來南非的城市能與花蓮締結為姊妹市，並就各項政策進一步交流，也讓兩市的優秀學子能相互學習交流，拓展兩地人民國際視野。

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