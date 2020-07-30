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有機景觀植栽可療癒身心靈！花蓮提升有機農業到有機生活

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▲花蓮縣府特別邀請台灣大學園藝系主任、健康景觀研究室主持人─張俊彥教授說明有機農業如何應用於景觀療育。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣府邀請台灣大學園藝系主任、健康景觀研究室主持人─張俊彥教授說明有機農業如何應用於景觀療育。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮有機農業促進專案辦公室30日下午在縣府大禮堂舉辦「有機農業x景觀療育」課程，特別邀請台灣大學園藝系主任、健康景觀研究室主持人─張俊彥教授說明有機農業如何應用於景觀療育，縣長徐榛蔚親臨現場聽講，盼鄉親都能走出戶外感受花蓮特有的植物療育放鬆心靈。

花蓮倚仗著純淨、無污染的自然環境發展有機農業，經過地方各級農政單位、在地農民團體及農民共同努力下，使花蓮成為台灣有機農業耕作面積及農戶數皆屬第一的行政區；然時代的變遷、生活型態的改變，有機農業也不再僅僅只局限於農業生產，而是提升到有機生活的層次；而最貼近一般生活的直觀體驗莫過於有機景觀植栽作物。

▲花蓮縣府特別邀請台灣大學園藝系主任、健康景觀研究室主持人─張俊彥教授說明有機農業如何應用於景觀療育。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚現場聽講，並頒贈張俊彥教授感謝狀。

教授張俊彥在講座中談到景觀植物影響我們的健康、良好的景觀設計能帶給使用者什麼樣的愉悅體驗，並且結合有機香草植物、生態自然環境的有機農業療育場域規劃，讓人的身心靈的舒壓與放鬆。人們透過自然的有機景觀及有機香草作物，利用視覺與嗅覺幫助注意力恢復及壓力的釋放，讓過度緊張的大腦休息，進而達到景觀療育的功效。

受疫情影響，觀光旅遊的模式改變了，民眾開始從室內走到戶外、由市內進入大自然的懷抱，利用有機景觀環境的生態多樣性提升我們的知覺自然度、有助於我們產生良好的身心效益與注意力恢復能力，進而達到身心靈的舒壓、大腦的放鬆及促進身體健康。

縣長徐榛蔚提到，生活在花蓮很幸福，植物療育在我們生活周遭無所不在，也是大自然給予我們最好的良藥，一片一片的稻浪是花蓮特有的景象，正值插秧的季節，陽光灑在滿水的水田上，更像一面鏡子一樣非常得美麗，這些都是我們生活中最美好簡單的自我療癒方式，她也鼓勵大家趁著暑假走出戶外，徜徉在大大小小的有機休閒農場間，看看花蓮的自然美景，開啟一段有機農業療育之旅，讓身心靈均沉浸於花蓮的山明水秀之中。

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