李登輝親提「農為國本」　陳吉仲：是農業根本大法、支撐台灣農業永續

▲李登輝親提「農為國本」4字放置農委會二樓主委辦公室中。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

記者崔至雲／台北報導

前總統李登輝30日晚間19時24分病逝台北榮總，享耆壽98歲。農委會主委陳吉仲稍早在臉書上指出，他每天走進農委會二樓的主委辦公室，迎面而來的就是前總統李登輝親自提字的「農為國本」，「這四個字在我們心中有如農業的根本大法，支撐著台灣農業的永續」。

陳吉仲指出，李前總統對台灣民主的貢獻，全球有目共睹；「台灣民主先生」更是令人敬仰和感動，「但對我輩農業人來說，李前總統對台灣農業的貢獻更是我們所有人所銘記」。

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▲前總統李登輝30日晚間病逝台北榮總。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

李登輝畢業於台大農經系、康乃爾大學農經博士，陳吉仲說，李登輝博士論文的創見，發現台灣經濟發展過程中農工部門的資本移動造成了農業的弱勢，因此他在1970年代建議，將長期剝削農民的「肥料換穀」制度取消。

陳吉仲說，李前總統除為農民爭取最大福利外，省主席時期的「八萬農業大軍」更是奠定台灣農業的發展方向。「八萬農業大軍」隱含農業結構性的調整，包括土地規模的擴大、專業農民的成型等，是台灣農業史的轉捩點。直到現在，李前總統的政策遠見仍在發揮作用。

▲陳吉仲於臉書上回憶前總統李登輝。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

陳吉仲表示，「我自己在十多年前，有幸幫忙李前總統帶領的智庫，下鄉去宣導ECFA對台灣農業部門的負面影響。當時我從李前總統的身上學習到，兩岸農產貿易一定要本於專業思考，只要是從政治角度出發，必然會傷害到台灣農業部門。此道理至今不變」。

陳吉仲最後表示，「李前總統即使在仙逝前，仍對台灣農牧產業念念不忘。身為李前總統的學弟和農業部門領導者，我會追隨李前總統一生奉獻給台灣的精神，讓台灣農業大步向前、讓台灣農業永續經營」。

