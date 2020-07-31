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去玩再等等！澎湖10月中擬推美食券　吃遍島上美食「滿額再折500元」

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▲▼國旅,旅遊,觀光,觀光客,國旅爆發,澎湖,花火節,人潮。（圖／記者李宜秦攝）

▲國旅人潮爆發。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／澎湖報導

新冠肺炎肆虐，不能出國造成國旅人潮大爆發，澎湖7月湧入26萬人次，為鼓勵旅客分流，澎湖縣府旅遊處長陳美齡表示，澎湖預計將於10月中後推出美食券，滿額就送300到500元不等回饋，盼能藉由島上的海鮮美食，在淡季也能吸引旅客。

陳美齡表示，今年澎湖受到疫情影響，加上安心旅遊補助、暑假等因素助陣，登島旅客較往年大增二到三成，目前已舉辦9場花火節，每場的參展人數都超過2萬人次。

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▲▼國旅,旅遊,觀光,觀光客,國旅爆發,澎湖,花火節,人潮。（圖／記者李宜秦攝）

▲澎湖七月旅客超過26萬人次。（圖／記者李宜秦攝）

為了鼓勵旅客分流觀光，澎湖秋冬季將推出戀戀海味、澎湖美食假期、美食電子護照、澎湖故事菜、眷村美食、五星主廚月、美食廣場、抽獎等系列美食活動，希望能藉由澎湖著名的海鮮美食，在淡季吸引旅客，讓淡季不淡。

陳美齡指出，澎湖縣府已向交通部觀光局申請1000萬元的行銷補助，預計用於推出「美食券」，只要旅客在島上消費滿一定金額，就可折抵300到500元，暫定10月中推出，不過屆時視狀況，若10月中人潮依然爆滿，則會延後推出。

▲▼國旅,旅遊,觀光,觀光客,國旅爆發,澎湖,花火節,人潮。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼國旅,旅遊,觀光,觀光客,國旅爆發,澎湖,花火節,人潮。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼國旅,旅遊,觀光,觀光客,國旅爆發,澎湖,花火節,人潮。（圖／記者李宜秦攝）

▲澎湖花火節吸引大批人潮。（圖／記者李宜秦攝）

觀光局澎湖風景管理處表示，已加強提醒遊客旅遊前事先辦理行程規劃、注意旅遊安全、遵守交通規則等事項外，持續宣導澎湖各旅遊路線多元生態，富含人文、地質、海鳥、海洋、歷史及美食等資源，處處是美景，可深入體驗不同面貌之各旅遊據點，分流來澎湖，體驗更深入、品質更好。

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