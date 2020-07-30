連5個月一房難求！澎湖「國慶連假都已滿房」　幸運客2個月前訂才有得住

▲國旅人潮爆量，離島幾乎一房難求。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／澎湖報導

新冠肺炎肆虐，國旅人潮大爆發，多數國人都往偏鄉、離島跑，交通部觀光局估算，澎湖7月旅客共約23萬人次。澎湖福朋喜來登酒店表示，今（30）日全館331房通通滿房，自5月底至10月幾乎都是一房難求，國慶連假也都滿房。旅客林先生表示，是在2個月前預先訂房，才幸運預定成功。

高鐵公司鎖定離島商機，推出澎湖交通聯票，與多家旅館合作，推出高鐵假期，高鐵資深副總孫鴻文表示，澎湖交通聯票買氣踴躍，銷售量較目標超過3成以上。另受到日前的日全食、離島旅遊風氣影響，加上阿里山、故宮南院等景點為許多親子旅客暑假出遊首選，因此也帶動高鐵嘉義車站旅運量。

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▲高鐵與澎湖福朋喜來登合作，推出交通聯票。（圖／記者李宜秦攝）

福朋喜來登公關詹詠溱表示，受到疫情影響，今年散客比例明顯提高，暑假期間則是以親子旅客為主，今年因花火節延後，剛好與暑假重疊，等於旺上加旺，近日也有企業員工旅遊、青年畢旅團等，到10月底都非常多旅客。

福朋喜來登行銷公關主任陳毅維表示，5月底開始旅客大增，去年5月後訂房率約8成，今年則高達9成，到了暑假期間則是幾乎天天滿房，例如今日就是全館滿房。

▲澎湖飯店到10月底都近乎滿房，搭船前往澎湖的通關旅客相當多。（圖／記者李宜秦攝）

陳毅維指出，接著的中秋、國慶連假幾乎都是一房難求，只剩零星客房。受到國旅爆發影響，旅館業務量大增，約2、30名後勤人員還需支援前台工作，另外明年花火節已開始有旅客詢問，飯店也開始著手處理。

旅客林先生表示，澎湖非常舒服，這次一家四口出遊，是老婆2個月前預訂，才順利訂到房間，且澎湖較本島更有異國風情，到澎湖玩，就有出國的感覺，非常不錯。