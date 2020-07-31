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一個月湧入26萬人！澎湖縣府評估「收登島費」可行性　最快後年上路

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▲▼國旅,旅遊,觀光,觀光客,國旅爆發,澎湖,花火節,人潮。（圖／記者李宜秦攝）

▲澎湖一個月內湧入26萬名旅客。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／澎湖報導

新冠肺炎肆虐全球，邊境封鎖造成國旅人潮爆量，澎湖縣7月就湧入超過26萬人登島，澎湖縣府旅遊處長陳美齡表示，為了保護環境與適量管制，已著手研討收取「登島費」的可行性，預計酌收50到100元，最快後年上路。

陳美齡指出，澎湖花火節今年開辦已舉行9場，每場都爆滿，吸引超過2萬人參加，首場更有2.8萬人參加，而7月1日到30日，累計共有26萬人登島，對於島上觀光資源必定會有負擔。

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▲▼國旅,旅遊,觀光,觀光客,國旅爆發,澎湖,花火節,人潮。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼國旅,旅遊,觀光,觀光客,國旅爆發,澎湖,花火節,人潮。（圖／記者李宜秦攝）

▲為因應旅客大增，澎湖縣府研擬收取登島費可行性。（圖／記者李宜秦攝）

外界擔憂，國旅爆發會導致旅遊品質降低，陳美齡表示，澎湖的觀光業者持續進步，也都非常自律，多數不會為了賺錢破壞環境，她呼籲，旅客出遊要善盡自我責任，發揮公德心，事先規劃遊程，以免敗興而歸。

日前曾有澎湖在地鄉親抱怨，旅客多到「買不到魚」，陳美齡表示「太誇大了」，雖然旅客確實有變多，但仍在可負擔範圍內，絕對沒有買不到食物的狀況，只是需求增加，物價當然會稍微成長。

▲▼澎湖福朋喜來登。（圖／記者李宜秦攝）

▲澎湖飯店暑假幾乎都一房難求。（圖／記者李宜秦攝）

為了保護環境、管制人數以控管旅遊品質，澎湖縣府也已著手探討「收取登島費」的可行性，以此進行總量管制，酌收50到100元，作為維護環境的經費，今年下半年開始研究，預計明年凝聚共識後提出法令草案，最快要後年才可能上路。

陳美齡表示，未來若收取登島費，將不會區分本國人或外國人，都一律會收費，畢竟維護島嶼需要人力、費用，觀察國際上，其他國家也會因應旅遊人數大量成長，而收取旅遊稅來管制總量，因此澎湖縣府也會考慮是否朝此方向執行。

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