台南學甲動保教育園區政策說明接地氣　看板影片解疑慮

▲台南市農業局動保處於學甲當地人潮眾多處懸掛大型宣傳看板，並製作新竹動保教育園區參訪影片，多面向的溝通，讓更多在地鄉親了解本案規劃內容。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為加強說明台南學甲動物保護教育園區規劃內容，傳達正確的訊息給民眾，農業局動保處，除了組成說明團隊對外展開說明行程，也於學甲當地人潮眾多處懸掛大型宣傳看板、並製作新竹動保教育園區參訪影片，多面向的溝通，讓更多在地鄉親了解本案規劃內容。

宣導看板內容清晰明瞭，列舉說明園區規劃方向及對地方的效益，希望能以此化解民眾對本案的疑慮，加強社會溝通接地氣，傾聽民意促成美事，為溪北打造重要亮點建設。





農業局動保處表示，為了讓學甲動物保護教育園區的規劃內容更親近群眾，近期動保處說明團隊已參與多場府內外單位說明會，將本案正確的訊息及規劃過程由內而外、公開透明的傳達出去，並於說明會中直接回覆與會人員提問，將疑慮與誤解都清楚說明，相關意見反饋亦可作為後續園區規劃評估參考。





此外，在地鄉親參訪新竹市動保教育園區後，針對鄉親對動保教育園區規劃相關的支持及建議，也製作成溫暖影片在「台南TODAY」、「台南尚青」、「台南新農人」及「台南菜市長」等臉書粉絲專頁播出，藉由實際參訪讓鄉親眼見為憑化解疑慮，更透過線上影片，讓更多鄉親共同瞭解動保教育園區的政策內涵。





台南市農業局動保處會持續強化本案規劃內容與效益溝通說明，除了從29日開始懸掛大型看板加強宣傳外，並持續以說明會的方式對外說明，希望能藉由說明會面對面的溝通與意見反饋，逐步擴散傳達本案正確訊息。全案規劃過程與結果公開透明，農業局動保處將全力持續溝通、交流意見及多元化宣傳，除確保居民得到正確訊息外，期能獲得居民的共識及支持。

・被稱為「地表最強磨皮神器」