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台南、屏縣交流行善經驗　黃偉哲：感謝台南志工傳愛布善遍及各地

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▲台南市與屏東縣29日在屏東一同舉辦「為弱勢房屋修繕座談會」，台南市長黃偉哲感謝志工們傳愛布善的神。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市與屏東縣29日在屏東一同舉辦「為弱勢房屋修繕座談會」，台南市長黃偉哲感謝志工們傳愛布善的神。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「做中學、學中做」，攜手傳愛布善遍及南台灣，台南市與屏東縣29日在屏東一同舉辦「為弱勢房屋修繕座談會」，由副總統賴清德、台南市長黃偉哲與屏東縣長潘孟安共同主持。

賴清德副總統等3人，並與台南市工會行善團暨屏東縣的百工師傅志工團進行座談會，聆聽志工間彼此交流與分享執行的經驗與解決困難的方法，希望能讓日後公部門的程序能夠更簡政便民，讓傳愛布善的義舉溫暖社會更多的需要照顧的角落。

▲台南市與屏東縣29日在屏東一同舉辦「為弱勢房屋修繕座談會」，台南市長黃偉哲感謝志工們傳愛布善的神。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，他欽佩與感謝「有情有疼心ㄟ厝」修繕團隊的精神與奉獻，志工利用不同職業間的專業技能，犧牲假日休息時間，不遺餘力地投入社會公益，未來南市府會再增加公部門的挹注，讓志工濟弱扶貧的精神更為發揚，房屋的修繕不僅是修復房屋以改善民眾的生活環境，更是照顧民眾的內心，讓希望的光能綻放在受扶助者的心裡，好的房屋遮風避雨，政府與志工攜手合作的美善則讓人倍感溫暖，讓台南的每一處都是大家安居樂業的「希望家園」。

台南市政府勞工局表示，台南市政府從賴副總統擔任市長的2013年起，即結合大台南各工會志工的力量，推出「住安心享溫馨」職災勞工家庭房屋修繕計畫，服務群眾逐年擴大，對象也從職災勞工逐漸拓展至弱勢勞工家庭，在市長黃偉哲接任後持續推動，將該計畫定位為「有情有疼心ㄟ厝」弱勢勞工房屋修繕計畫。

▲台南市與屏東縣29日在屏東一同舉辦「為弱勢房屋修繕座談會」，台南市長黃偉哲感謝志工們傳愛布善的神。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局表示，市長黃偉哲不但認同賴副總統房屋修繕的善舉、志工為公益付出精神值得推廣，使公益服務的良好價值傳承下去，更進一步指示也要讓社會的溫暖與善意照顧原住民伙伴，改善他們居住環境落差的狀況，在議員的協助下，也完成5戶的原住民服務案，109年截至目前共完成113戶住宅環境改善。

為了更大幅度的傳愛佈善，台南市勞工局也於7月25日和26日的週休假期，與房屋修繕志工團隊，馬不停蹄分別前往高雄市大樹區、屏東縣獅子鄉和嘉義縣梅山鄉會勘與討論後續施工期程細節，希望能讓台南市政府、工作志工隊的助人經驗與美意能播及南台灣縣市，照顧更多需要扶助與關懷的弱勢族群。

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