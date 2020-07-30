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落實黃偉哲照顧弱勢施政主軸　2021年起台南低收入戶免費收視有線電視

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▲台南市新聞及國際關係處表示，2021年度起台南轄內南天、新永安、雙子星、三冠王等4家有線電視業者，將提供台南低收入戶免費收視有線電視，有近萬戶受惠。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市新聞及國際關係處表示，2021年度起台南轄內南天、新永安、雙子星、三冠王等4家有線電視業者，將提供台南低收入戶免費收視有線電視，有近萬戶受惠。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

爲照顧台南低收入戶，落實台南市長黃偉哲照顧弱勢的施政理念，台南市新聞及國際關係處表示，2021年度起台南轄內南天、新永安、雙子星、三冠王等4家有線電視業者，將提供台南低收入戶免費收視有線電視，以協助弱勢獲得多元資訊管道，減少數位落差。

台南市政府新聞處表示，2020年度市議會第3屆第3次定期會中，台南市議員蔡育輝提案、並經王家貞、尤榮智、林燕祝、李中岑、蔡旺詮等議員連署，請台南市政府協調轄內各業者，提供低收入戶收視有線電視半價優惠，台南市長黃偉哲認為此立意甚佳，但為了讓弱勢族群能再降低負擔，黃偉哲再敦促轄內4家業者提升關懷弱勢相關措施，業者均承諾2021年起提供低收入戶申請收視有線電視免費。

台南市目前有線電視之收費採分組付費，除向下分組的188或200元組，尚有535或540元以上的頻道內容分組。2021年度低收入戶免費收視之組別，係以2020年度535或540元頻道組收視內容為基準，以台南市2020年度第一季低收入戶數計算，預計將有近萬戶受惠。

低收入戶除免收取收視費外，亦免收主機裝機費及第一台機上盒押金，其他相關費用則依照各業者之現行規定，台南市政府也將請業者持續提供優質的收視服務。

・被稱為「地表最強磨皮神器」

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