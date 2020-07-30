台南三寶無視指揮硬要左轉　女警挨撞直拍引擎蓋...無感再彎90度離開

記者林悅／台南報導



台南29日下午下大雨，北區東豐路、北門路口平交道前因有火車經過，車流回堵，一輛轎車竟執意左轉，不聽員警交管，還碰撞執勤警員，警員急拍轎車引擎蓋，駕駛才改往北門路一段離去，市警局指出，駕駛未注意雖碰撞到女警，惟女警未受傷，為了讓交通順暢，趕快指揮轎車離去，惟該駕駛被網友罵爆。

▲有網友PO文及影片指台南市北區東豐路、北門路口平交道前，有自小客車駕駛不聽員警交管，還碰撞員警，幸好員警未受傷而不追究。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）

有網友在爆料公社PO文和影片，指出29日下午4時20分許，有輛銀色轎車行經北區北門路與東豐路口，因東豐路平交道有火車通過且車流已壅堵，北門路三段北向南車道車輛無法左轉，員警在路口指揮車輛，此時偏偏有一台小自車駕駛，不但不開走還撞警察，警察當場氣得敲車引擎蓋，後來這台小鴨駕駛才不甘願地開走。網友說他已向警方檢舉。

台南市警局公共關係室股長陳建華發現PO文，在深入了解後回應指出，該影片時間是在7月29日16時20分，地點在北區北門路與東豐路口，市警五分局北門派出所陳姓女警執行交整勤務時，因東豐路平交道有火車通過，且車流已壅堵，依現場狀況判斷北門路三段北向南車道車輛無法左轉，故至路口指揮車輛直行，影片中該部自小客車因疏未注意欲左轉，致擦撞到陳員，陳員表示未受傷，遂急拍該車引擎蓋發聲提醒駕駛，該自小客車經警方提醒後，依警方指揮駛往北門路一段南往北離去，陳員表示該部自小客車並無違規，且當時下雨視線不佳，本人亦無受傷，為讓交通順暢，即趕快指揮其離去。

台南市警局表示，感謝網友對警察同仁的關心，也在此呼籲用路人，近來天候不穩定，午後常有瞬間大兩影響視線，騎乘或駕駛車輛要遵守號誌並減速慢行。

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