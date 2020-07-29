台南藍軍請民進黨修法　讓中央警政權責一條鞭不用為預算做公關

▲台南市議會國民黨團請蔡英文立刻修法，讓中央警政權責一條鞭，讓各縣市警察裝備無城鄉差距，警察能專注在治安維護，不用為了預算忙著跟民代做公關。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團29日召開「中央攬權私心自用，地方買單制度可議」記者會，黨團強調，台南市警局2020年歲入預算編列73億元，中央只補助2.16億元，只佔2.94％，預算地方編，但民進黨中央說拔官就拔官，採購權全攬給警察的，卻是最差的防彈背心等裝備。

藍軍指出，台灣這麼小，請蔡英文立刻修法，讓中央警政權責一條鞭，讓各縣市警察裝備無城鄉差距，警察能專注在治安維護，不用為了預算忙著跟民代做公關。

書記長王家貞、蔡育輝、洪玉鳳、李中岑、許至椿議員和蔡淑惠助理，邀請警察官、主計處、財稅局一起來關心警察制度問題。王家貞說，警察局預算地方買單，人事卻任憑民進黨中央宰割，黨團開記者會不是針對新局長詹永茂，而是探討制度面問題，既然蘇貞昌上午一怒，民調第1名的周幼偉局長下午就被拔官，中央要管就全由中央管，預算請中央收回。

蔡育輝指出，周局長被拔官，當初藍綠一致炮口對準蘇貞昌，現在不知是為了議長選舉或是總統選舉，民進黨團被搓了湯圓，但國民黨團不會，黨團重視制度面問題，因為這是非常嚴重的問題，長期導致中央與地方衝突，全國中六都的預算多，警察裝備也較其他縣市好，警察維護治安責任一樣重，裝備卻有城鄉差異，讓人看了不捨，台南現在發生第一名局長拔官事件，再度凸顯中央權責不符制度的嚴重缺失，台灣這麼小，蔡英文應該立刻修法，讓中央警政一條鞭。

洪玉鳳表示，地方政府負擔人事退休和裝備預算，人事中央管，採購也中央負責，買的是最差的防彈背心等裝備，基層一直忍耐，但不公平的拔官事件，真的嚴重打擊基層士氣，以後基層不要做事，只要會捧長官就可以升官，只要跟黑道和平共處，小弟就不會開槍，局長就能保官位，真是台灣治安的悲哀。

許至椿認為，民進黨一個院長隔空就能立刻拔官，對國家長期培養的優秀人才非常不尊重，局長的升遷是有制度的，一位局長要經過長年努力績效佳才能擔任六都局長，周局長也沒出甚麼大紕漏，卻死的不明不白，蘇貞昌的做法就是侮辱人才，民進黨不應耍官威侮辱人才，應回到體制，外界觀感才會好。

李中岑說，基層員警都議論紛紛，員警升遷要有績效，難道局長就不需要嗎？

民進黨破壞體制，讓認真負責的員警寒心，未來大家都虛應事故，誰來維護社會秩序？誰來打擊犯罪？中央權責不符，地方政府負責預算，員警還要花心思跟議員交陪？她強烈建議預算回歸中央，讓員警全力拚治安。

藍軍議員們關心台南市政府究竟一年編列多少警政預算？主計處專委蘇茂勝答說，2020年警察局歲出佔總預算佔7.31%，財稅局股長黃建銘也說，歲入2020年台南市政府編列了73億元的警察局預算，中央補助2.16億元，佔2.94％。國民黨團指出，2020警察局預算，台南市政府出了97％，地方買單，人事卻任憑中央宰割，國民黨團邀其蔡英文立刻修法，讓警政一條鞭，權責相符。

台南市財政稅務局指出，國民黨團29日召開記者會表示，台南市警局中央補助款占該局歲出比率僅2.94％一事，政稅務局表示，所謂中央補助比率過低，係僅以計畫型補助收入占該局整體預算比率而言，並非整體補助收入的全貌，市府整體人事經費，除由市庫運作自籌財源占整體歲出33.93％外，其餘仍須仰賴中央補助經費，尚無中央、地方政府預算及權責不符的問題。治安維護工作依地方制度法雖屬地方自治事項，惟現行警察人事係依警察人員人事條例辦理，台南市尊重該法規範之人事任用機制。

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