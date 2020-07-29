　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南藍軍請民進黨修法　讓中央警政權責一條鞭不用為預算做公關

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市議會國民黨團請蔡英文立刻修法，讓中央警政權責一條鞭，讓各縣市警察裝備無城鄉差距，警察能專注在治安維護，不用為了預算忙著跟民代做公關。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會國民黨團請蔡英文立刻修法，讓中央警政權責一條鞭，讓各縣市警察裝備無城鄉差距，警察能專注在治安維護，不用為了預算忙著跟民代做公關。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團29日召開「中央攬權私心自用，地方買單制度可議」記者會，黨團強調，台南市警局2020年歲入預算編列73億元，中央只補助2.16億元，只佔2.94％，預算地方編，但民進黨中央說拔官就拔官，採購權全攬給警察的，卻是最差的防彈背心等裝備。

藍軍指出，台灣這麼小，請蔡英文立刻修法，讓中央警政權責一條鞭，讓各縣市警察裝備無城鄉差距，警察能專注在治安維護，不用為了預算忙著跟民代做公關。

書記長王家貞、蔡育輝、洪玉鳳、李中岑、許至椿議員和蔡淑惠助理，邀請警察官、主計處、財稅局一起來關心警察制度問題。王家貞說，警察局預算地方買單，人事卻任憑民進黨中央宰割，黨團開記者會不是針對新局長詹永茂，而是探討制度面問題，既然蘇貞昌上午一怒，民調第1名的周幼偉局長下午就被拔官，中央要管就全由中央管，預算請中央收回。

蔡育輝指出，周局長被拔官，當初藍綠一致炮口對準蘇貞昌，現在不知是為了議長選舉或是總統選舉，民進黨團被搓了湯圓，但國民黨團不會，黨團重視制度面問題，因為這是非常嚴重的問題，長期導致中央與地方衝突，全國中六都的預算多，警察裝備也較其他縣市好，警察維護治安責任一樣重，裝備卻有城鄉差異，讓人看了不捨，台南現在發生第一名局長拔官事件，再度凸顯中央權責不符制度的嚴重缺失，台灣這麼小，蔡英文應該立刻修法，讓中央警政一條鞭。

洪玉鳳表示，地方政府負擔人事退休和裝備預算，人事中央管，採購也中央負責，買的是最差的防彈背心等裝備，基層一直忍耐，但不公平的拔官事件，真的嚴重打擊基層士氣，以後基層不要做事，只要會捧長官就可以升官，只要跟黑道和平共處，小弟就不會開槍，局長就能保官位，真是台灣治安的悲哀。

許至椿認為，民進黨一個院長隔空就能立刻拔官，對國家長期培養的優秀人才非常不尊重，局長的升遷是有制度的，一位局長要經過長年努力績效佳才能擔任六都局長，周局長也沒出甚麼大紕漏，卻死的不明不白，蘇貞昌的做法就是侮辱人才，民進黨不應耍官威侮辱人才，應回到體制，外界觀感才會好。

李中岑說，基層員警都議論紛紛，員警升遷要有績效，難道局長就不需要嗎？
民進黨破壞體制，讓認真負責的員警寒心，未來大家都虛應事故，誰來維護社會秩序？誰來打擊犯罪？中央權責不符，地方政府負責預算，員警還要花心思跟議員交陪？她強烈建議預算回歸中央，讓員警全力拚治安。

藍軍議員們關心台南市政府究竟一年編列多少警政預算？主計處專委蘇茂勝答說，2020年警察局歲出佔總預算佔7.31%，財稅局股長黃建銘也說，歲入2020年台南市政府編列了73億元的警察局預算，中央補助2.16億元，佔2.94％。國民黨團指出，2020警察局預算，台南市政府出了97％，地方買單，人事卻任憑中央宰割，國民黨團邀其蔡英文立刻修法，讓警政一條鞭，權責相符。

台南市財政稅務局指出，國民黨團29日召開記者會表示，台南市警局中央補助款占該局歲出比率僅2.94％一事，政稅務局表示，所謂中央補助比率過低，係僅以計畫型補助收入占該局整體預算比率而言，並非整體補助收入的全貌，市府整體人事經費，除由市庫運作自籌財源占整體歲出33.93％外，其餘仍須仰賴中央補助經費，尚無中央、地方政府預算及權責不符的問題。治安維護工作依地方制度法雖屬地方自治事項，惟現行警察人事係依警察人員人事條例辦理，台南市尊重該法規範之人事任用機制。

・從嬰幼兒到熟男熟女全部適用

ET快訊
渣夫搞外遇！她「大整私密處」復仇　拿贍養費跟ABC男痛快啪
家門外等公車！23歲女護理師遭撞「骨頭全輾斷」　酒駕男失聯
被父逼發「沒上建中」傳單500張！他崩潰拔髮自虐…1.1萬人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／光復北路大樹倒塌佔據車道！　警消處理中

台南藍軍請民進黨修法　讓中央警政權責一條鞭不用為預算做公關

台南、屏縣交流行善經驗　黃偉哲：感謝台南志工傳愛布善遍及各地

明年底動工！彰化第一棟社會住宅　將興建12樓266戶

40公斤重肥料老農搬的動嗎？　蔡淑惠：請民進黨不要為難老農

雲林縣「雲東旅遊路線」夯　企業贈消防警備車提升山區救援效率 

新北、雲林都做到　2022完成政院「班班有冷氣」政策桃園能嗎

國外女網友誆稱來台見面請男子匯款代墊機票　行員發現報警阻詐

迎接國旅爆發潮　雲林+花蓮推出互惠旅遊安心玩

1964年東京奧運聖火傳遞員邱坤煇　獲選中市模範父親

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

鬼鬼7個月沒工作「坐助理機車省錢」　多了時間「想談戀愛」...狂cue禾浩辰XDD

開箱「富地市場」！全國最美夜市 異國美食搭配木質系攤位像到日本

小姐妹下樓取餐遇超暖心外送員 幫注意來車、目送兩人平安進門

農夫爆改貨車打造移動式泳池！ 與兒子嗨玩深水炸彈享田園樂趣

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

快訊／光復北路大樹倒塌佔據車道！　警消處理中

台南藍軍請民進黨修法　讓中央警政權責一條鞭不用為預算做公關

台南、屏縣交流行善經驗　黃偉哲：感謝台南志工傳愛布善遍及各地

明年底動工！彰化第一棟社會住宅　將興建12樓266戶

40公斤重肥料老農搬的動嗎？　蔡淑惠：請民進黨不要為難老農

雲林縣「雲東旅遊路線」夯　企業贈消防警備車提升山區救援效率 

新北、雲林都做到　2022完成政院「班班有冷氣」政策桃園能嗎

國外女網友誆稱來台見面請男子匯款代墊機票　行員發現報警阻詐

迎接國旅爆發潮　雲林+花蓮推出互惠旅遊安心玩

1964年東京奧運聖火傳遞員邱坤煇　獲選中市模範父親

桃園移工返泰確診！網瘋傳「移動足跡」　桃市府回應了

癌末毒犯想留錢給小女友！住院一半溜去賣毒…她落網「回應超絕情」

濕身聽電音！S2O確定7大舞台、70組國內外藝人表演　「防疫手環」捕捉足跡

《魔鬼剋星2》重映藏彩蛋！　導演兒入鏡…31年後已是金球獎得主

保德信投信總經理張一明專訪／年輕人投資把握2大原則　挑選基金用4P法則

90%男生哭了！專家揭「3殘忍事實」＝母胎單身狗...你也中槍了？

中職／兄弟與余謙正式展開談約　交換意見、提出完整規劃

陳語安穩交吳克群超甜！羞讚專輯好聽：我都有聽他的歌

國稅局可查金融遺產　申請件數近5000件　必備文件一次看

三浦春馬生前日記曝光…　「內容極度厭世」多年前早有尋短念頭

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

地方熱門新聞

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

雲林爆血汗工廠！1天站8.5小時…吃飯也要盯機台

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

雙疫情夾擊啟動防疫會議　鄭文燦：整合防疫工作

貢寮卯澳灣未爆彈　軍方30日引爆

青埔新光影城推出　汽車露天電影夜

韓粉造謠郭台銘破產遭中共下逮捕令

台南女子失蹤消防人員下艇搜索未有所獲

男子疲勞駕駛撞路邊車　怪逆向停車

眾神之都再推月老代言的神級零食

蔡淑惠：請民進黨不要為難老農

小琉球塞爆　人氣麻花捲被清倉

台中推1億補助！電動機車「2方案汰換」　成長率6都第一

金門大橋包商爭議　設備使用擺不平

更多熱門

相關新聞

台南、屏縣交流行善經驗

台南、屏縣交流行善經驗

「做中學、學中做」，攜手傳愛布善遍及南台灣，台南市與屏東縣29日在屏東一同舉辦「為弱勢房屋修繕座談會」，由副總統賴清德、台南市長黃偉哲與屏東縣長潘孟安共同主持。

蔡淑惠：請民進黨不要為難老農

蔡淑惠：請民進黨不要為難老農

台南永康大雨成災民眾小心

台南永康大雨成災民眾小心

民眾黨發言人：跟民進黨比只是家家酒

民眾黨發言人：跟民進黨比只是家家酒

寶可夢、台南水果加持　美食-KY推手作蛋糕搶攻國旅商機

寶可夢、台南水果加持　美食-KY推手作蛋糕搶攻國旅商機

關鍵字：

台南藍軍民進黨修法警政權責一條鞭

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

他查動滋券合作店家超傻眼　驚見「全台迪卡儂都可用」

中籤沒？　動滋券開放網路查詢

客庄旅遊券14萬份開獎！查詢方式曝光

熊熊驚爆懷孕10週！　年底帶球嫁

西施失聯2周直覺遇害　父：醜一點就好了

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

網紅CEO買9000萬內湖豪宅

她買火車對號座竟有人　「大小姐」瞪10秒亮出車票尷尬了

蕭亞軒突拋震撼彈「我的人生大事要發生」

即／網傳李登輝逝世　台聯：仍在治療中

姚黛瑋深夜「當街喇舌吸吻」闊嘴大叔

示範手遊課金！推坑哥「史上最貴截圖」

更多

最夯影音

更多
雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！
《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面