台南市消防局後勤裝備管理進入「嗶」時代　數位管理救災裝備器材領用更便利

▲台南市消防局後勤裝備管理建置數位管理系統，以條碼管救災裝備器材，讓領用更便利。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市消防局為提升救災裝備器材調用效率，於2017年建置後勤倉庫，統一集中備用裝備，以供第一線救災人員裝備損壞時得以即時汰換，永華分隊更研發數位理，以日常生活中最普及的「便利店」為設計方向，只要「嗶」一聲，就可領到救災裝備器材。

永華分隊役男羅晧倫，在協助分隊學長領用裝備之際，有感於倉庫器材管理工作相當瑣碎，思考如何結合自身專長協助機關加速裝備器材領用及管理，因而主動向業務單位提出建置概念，以日常生活中最普及的「便利店」為設計方向，只要「嗶」一聲，希望消防學長們就能順利領取所需的裝備。

役男羅晧倫畢業於交通大學電子物理研究所，軟體設計雖非本科所學，憑藉著對消防工作的熱情與程式設計的興趣，協助台南市消防局建置財產進出管理系統，結合消防局既有的財產標籤條碼，以掃描條碼方式執行倉庫裝備器材進出管理，增進同仁領取裝備器材之便利性，且系統可記錄領用明細並顯示倉庫存量，以利後續採購裝備器材之參考，有效提升行政效率。

市長黃偉哲表示，為提升第一線人員救災能量，在消防人力及裝備等各方面均給予最大支持，每年均編列預算採購各式救災裝備器材，藉由良好的後勤管理機制讓救災裝備器材能物盡其用，發揮最大功效，讓消防人員安全救災，民眾安心生活，建構大台南成為雙安城市。

消防局長李明峯表示，替代役融合了各界專才，羅員役期雖短，但卻發揮了自身專長協助機關能更有效的管理救災裝備器材，以系統取代紙本文書作業，除了簡化行政流程外，更大幅的提昇救災裝備使效率，讓裝備器材汰換即時，讓消防同仁救災無虞。