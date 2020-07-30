游錫堃：認同歐盟調整對陸策略　盼台歐洽簽投資協定有所進展

▲立法院長游錫堃接見歐洲在台商務協會理事長尹容。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃30日表示，歐盟最近已經開始正視中國大陸對全球政治、軍事與全球經貿的負面影響，以及中國大陸對開放社會及個人自由的威脅，他對歐盟在對中策略上的調整表示認同，並期待透過歐洲在台商會的協助及共同努力下，《台歐盟洽簽雙邊投資協定》（BIA）能有所進展。

游錫堃30日在立法院秘書長林志嘉、立法院秘書處處長吳慧玲、外交部歐洲司副司長陳詠韶等人的陪同下，於立法院接見歐洲在台商務協會理事長尹容(Mr. Giuseppe Izzo)等一行6人。

▲游錫堃接見尹容。（圖／記者屠惠剛攝）



游錫堃表示，許多現代文明如民主、經濟、工業革命都源自歐洲，台灣的民主制度也深受歐洲影響，因此他對歐洲相當敬佩。游錫堃說，歐盟最近已經開始正視中國大陸對全球政治、軍事與全球經貿的負面影響，以及中國大陸對開放社會及個人自由的威脅，他對歐盟在對中策略上的調整也表示認同。



游錫堃指出，台灣的外國直接投資約有三分之一來自歐洲，近年來雙邊往來的貨品貿易總額累積已達約580億美元，台歐關係可說是非常密切，期待透過歐洲在台商會的協助及共同努力下，《台歐盟洽簽雙邊投資協定》（BIA）能有所進展。



尹容則表示，恭喜台灣在此波新冠肺炎中抗疫成功，讓在台灣的歐洲企業都能如常安心工作，歐洲商會在台已耕耘32年，長期以來和行政院等內閣部會保持良好關係，每年歐洲商會提出的建議，也有20%以上能被行政部門接納，顯示歐洲商會和台灣政府的合作相當正面，希望未來和立法院的關係也能更上層樓。

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