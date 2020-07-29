劉鶴：中歐將加速談判　年底前達成高水平投資協定

▲大陸國務院副總理劉鶴 。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國務院副總理劉鶴28日與歐盟執行副主席東布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）進行第八次中歐經貿高層對話，雙方充分肯定中歐投資協定談判特別是就公平競爭議題取得的重大進展，將繼續加強督導，加快推進剩餘問題的討論，按照領導人確定的目標在年內完成談判，達成高水平投資協定。

據大陸商務部消息，劉鶴與東布羅夫斯基以「開啟後疫情時代中歐合作新局面，引領全球經濟穩健復甦增長」薇主題，進行了深入、坦誠、務實、高效的討論，就共同抗擊新冠肺炎疫情、全球經濟治理、產業鏈供應鏈安全、中歐投資協定談判、世貿組織改革、擴大市場開放、數字經濟、互聯互通、金融和稅務領域合作等達成一系列豐碩成果和共識。

雙方同意在全球抗疫合作中共同發揮更具建設性的作用，落實二十國集團應對新冠肺炎疫情特別峰會共識，支持世界衛生組織在推動和協調全球應對新冠肺炎疫情方面發揮領導作用。雙方願進一步加強在疫情防控、疫苗研發、新發傳染病防治、生物醫藥以及復工復產和人員往來等領域的多雙邊合作，助力國際社會早日戰勝疫情。

雙方同意繼續加強宏觀經濟政策協調，實施有效的財政和貨幣政策，確保更有效地直達實體經濟，共同維護全球經濟金融和市場預期穩定，推動全球經濟恢復性增長。雙方將採取有效措施，保證貿易物流暢通，保障上下游工業品和原材料供應，促進投資項目正常運營，維護產業鏈供應鏈安全穩定。雙方支持中國「一帶一路」倡議同歐盟歐亞互聯互通戰略對接，積極推進中歐互聯互通和第三方市場務實合作。

雙方充分肯定中歐投資協定談判特別是就公平競爭議題取得的重大進展，將繼續加強督導，加快推進剩餘問題的討論，按照領導人確定的目標在年內完成談判，達成高水平投資協定。

雙方承諾進一步相互開放市場，為雙方企業提供公平、非歧視的貿易投資環境。雙方同意加強動植物檢驗檢疫國際合作，持續優化檢疫准入和企業註冊程序，推動更多優質安全的食品農產品進入到對方市場，擴大中歐農產品貿易。雙方就5G網絡建設，以及歐盟外國補貼白皮書、外資審查政策、貿易救濟立法、政府採購和競爭政策等坦誠交換了看法。雙方就產能過剩問題深入交換了意見。