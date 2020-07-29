歐盟限制對香港出口鎮壓設備　陸：停止干涉「把精力放到中歐關係」

▲「港版國安法」通過後，多國對香港推出限制措施。（圖／路透社，下同）



記者蔡紹堅／綜合報導

歐盟28日針對「港版國安法」推出一系列制裁措施，包含限制向香港出口敏感技術設備、鎮壓設備。對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，敦促歐方停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，多做有利於香港繁榮穩定的事，把精力放到維護中歐關係健康發展上面。

汪文斌29日在例行記者會上指出，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，任何外國或組織無權干涉，「歐方通過的有關舉措，違反了不干涉別國內政這一國際關係基本準則，中方堅決反對，已向歐方提出了嚴正交涉。」

▼中國大陸外交部發言人汪文斌。



汪文斌提到，香港國安法的制定和實施是為了彌補香港長期以來在維護國家安全方面的法律漏洞，目的是為了健全香港法制，使「一國兩制」在法治的軌道上行穩致遠，完全符合憲法和基本法，不僅有利於香港的長治久安和長期繁榮穩定，也有利於維護所有在港外國企業和人員的正當合法權益。

汪文斌表示，歐盟既然聲稱在香港擁有利益和關切，希望看到香港繁榮穩定，就應該以實際行動朝這個方向去努力，而不是單方面出台一些所謂的應對措施，影響香港的繁榮和穩定。

汪文斌強調，敦促歐方切實尊重中國在香港維護中國國家安全問題上的立場和行動，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，多做有利於香港繁榮穩定的事，把精力放到維護中歐關係健康發展上面。