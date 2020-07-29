歐盟27國祭對港反制　陸駐歐使團：已提出嚴正交涉

▲香港議題影響中歐關係。圖為歐盟執行委員會總部大樓。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

「港版國安法」實施後，歐盟（EU）日前首度祭出實質反制措施，包括限制對港出口可能用於監視、鎮壓的機敏技術或設備，於28日起生效。對此，中國大陸駐歐盟使團發言人29日表示，針對有關錯誤作法，中方堅決反對，並已提出嚴正交涉。

中國駐歐盟使團稱，中方已經多次就香港維護國家安全立法問題闡明立場，「一國兩制」落實得好不好，中國人民特別是香港人民最有權利發表意見，歐盟沒有資格說三道四。





▲港版國安法上路後，7月1號港警與示威民眾發生衝突。（圖／路透）

該使團發言人強調，絕大多數香港居民都認為，香港國安法實施後會更有助於保障香港居民的各項權利，也更有利於維護香港長期繁榮穩定。

因此，中國駐歐盟使團稱，「針對歐方有關錯誤做法，我們堅決反對，並已提出嚴正交涉。我們敦促歐方切實尊重中國在香港維護國家安全問題上的立場，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政。」

據了解，歐盟27個成員國於24日達成共識，同意實施包括貿易限制、重新審查等與香港有關的簽證協議。歐盟部長理事會（Council of the EU）發布新聞稿稱，經各國討論後，歐盟28日表達對香港版國安法的嚴重關切，強調歐盟在一國兩制的原則下，支持香港自治、聲援香港人民，中國的行為違背中國根據1984年「中英聯合聲明」的國際承諾，將影響中歐關係。

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