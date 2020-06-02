買鹹酥雞「要加蒜嗎？」結果一開大爆滿…秒看呆　網笑炸：多到能炒菜

▲原PO買鹹酥雞，遇到加蒜不手軟的老闆。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

鹹酥雞是經典的國民美食之一，除了炸的香香脆脆的食材，有些店家也會放一些佐料增加香氣、賣象，像是蔥、蒜、九層塔等等。一名男網友日前在買鹹酥雞的時候，就被店家問「要加蒜嗎？」他只回了「好」，回家一打開秒看傻，忍不住拍下眼前一幕上傳《爆廢公社二館》，讓其他人直呼羨慕，因為老闆佛炸啦！

「老闆問我要加蒜嗎？我只說『好』，結果……」男網友文中貼照片，只見他把紙袋撕開放在桌上，裡面僅剩2塊左右的食材，但看上去還是滿滿一袋，因為老闆加蒜不手軟，幾乎整袋都是蒜頭碎，金黃色澤看上去超可口，份量多到讓人以為原PO是不是點了3份蒜頭。

請繼續往下閱讀...

▲老闆！這是買蒜頭送蘿蔔糕吧 XD（圖／翻攝自爆廢公社二館）

看到照片後，其他網友紛紛大呼羨慕，「在哪裡？我也想去買來吃」、「愛蒜的我表示羨慕」、「吃蒜吃到飽的概念」、「請問你是單點蒜頭嗎」、「好好喔～～我家這裡的要加錢～～多十元也沒那麼多～～」、「賺到了，今年的蒜價是去年的三倍。」

還有人忍不住笑說，「老闆：你的蒜頭要加蘿蔔糕嗎」、「料吃一吃，蒜還可以拿來炒蝦」、「這刷一個禮拜的牙嘴巴蒜味應該都還刷不掉」、「我剛一看還以為是炒飯，還在想說爲什麼用袋子裝」、「其實你是夾蒜頭，其他是老闆付給你的配料吧」、「蒜比炸物貴，這包蒜可用來炒很多菜。」