人間有愛！雲林半癱謝俊瑋賣蒜頭一日千斤　一字字敲出：感．謝．大．家

記者蔡佩旻／雲林報導

因車禍造成傷腦部重創半身癱瘓與無法說話的謝俊瑋，看著外祖父母為了照顧他種蒜頭卻遇上疫情影響銷不出貨，他在網路號召卻買氣不佳，8日接受《ETtoday新聞雲》採訪報導，網路及電話隨即湧入許多愛心民眾爭相購買，記者今日再度前往關心，阿嬤吳美宙說，非常感謝大家的幫忙，否則放到發芽恐怕全要丟掉了。

▲謝俊瑋緩慢於平板上一字一字打出感謝，用平板播放「感謝大家的幫忙」，以點頭表示很開心。（圖／記者蔡佩旻攝）

請繼續往下閱讀...

謝俊瑋外祖母吳美宙指出，於外地工作遠嫁台北的女兒小芬，昨夜下班後即與丈夫及兒子趕緊回娘家幫忙，大人忙著整理蒜頭，小芬的兒子幫忙在網路回覆及整理網友的訂購單，這個母親節很充實，也鞠躬感謝所有幫忙分享資訊、訂購蒜頭的民眾。

謝俊瑋緩慢於平板上一字一字打出感謝，用平板播放「感謝大家的幫忙」，以點頭表示很開心；謝俊瑋的阿姨小芬指出，一大早就有遠從各地前來購買的民眾，台南、嘉義、彰化與雲林在地都有，因為蒜頭整理費時，大家都很有耐心等待整理乾淨才打包。

▲謝俊瑋於外地工作遠嫁台北的阿姨，昨夜下班後即與丈夫及兒子趕緊回娘家幫忙整理蒜頭及出貨。（圖／記者蔡佩旻攝）

外祖母吳美宙說，蒜頭存放後難免會有壞掉的，必須一顆顆將髒掉的外膜、泥土剝掉，太小顆的也要另外撿出來，因為挑揀耗時還請訂購的民眾多多包涵，近日會盡快整理，於週一陸續寄出；幸虧可以盡快賣出去，不然再放下去恐怕發芽出來都得丟了。

▲原本架子上滿滿的蒜頭，明顯減少一些。（圖／記者蔡佩旻攝）

一位來自彰化縣的楊姓民眾親臨現場購買蒜頭，楊先生表示，這邊真的有點距離，從彰化溪湖出發路程近1小時，可以理解偏鄉的不便，今日與朋友共同購買約38斤，人多力量大，有多點愛心社會才會更和諧。

▲來自彰化縣楊先生表示，從彰化溪湖出發路程近1小時，可以理解偏鄉的不便，人多力量大，多點愛心社會才會更和諧。（圖／記者蔡佩旻攝）

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【其他新聞】

►雲林北港溪堤防車內「一對男女沉睡」 老農驅前查看…已有屍斑

►彌猴大鬧雲科大學生宿舍 離去還會「隨手關窗」學生又氣又好笑

►影／爸媽是「阿公和阿嬤」 他車禍變殘障！還有上千斤蒜頭賣不出

►快訊／雲林土庫1男1女陳屍堤防！「冒屍斑」僵硬坐車內 警急赴現場調查

►高中師班級調查…2成學生曾目擊「冥婚紅包」還打開！同學：火葬場旁整排都是