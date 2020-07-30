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詭異巧合！《刺胳針》揭中國以外「病毒最初源頭」　確診者幾乎都去過「3大重疫國」

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▲武漢肺炎疫情延燒，新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲新冠病毒新研究指出，中國以外的確診者大部分都去過義大利、中國、伊朗。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠疫情在全球造成將近1700萬人確診，對於病毒的源頭幾乎無暇追溯，在近期的國際醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）中的最新研究顯示，在中國以外的首批病例，幾乎有三分之二的人去過義大利、中國、伊朗；而病例中有四分之一來自義大利、五分之一來自於中國。

根據《The Lancet》分析，所謂的「首批病例」為一個國家最先確診的100個病例，在早期的病例中，出現許多家庭感染，但職業場所與社區中的感染數更大，這樣的說法完全說明了「人與人保持社交距離」是有一定成效。

此外，研究人員針對2019年12月31到2020年3月10日期間進行研究在中國以外出現嚴重疫情的國家報告的第一起病例，就曾去過出現疫情的國家，追蹤之下有3分之二的病例去過義大利（27％）、中國（22％）、伊朗（11％）。而在病毒傳播的場所中，除了住家、社區、工作場所之外，「宗教場所」也是風險極高的地方，因宗教信仰而出現「高密集聚集」，反成為病毒溫床。

該份研究為第一個利用全球公開病例數據，且描述不同國家爆發初期的群體特徵研究，不過唯一的缺點是，這項分析幾乎所有病例都來自亞洲、歐洲等中收入及高收入國家，因為其他地區可能較晚得到檢驗設備，所以無法全面了解新冠病毒「早期流行病學情況」。

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