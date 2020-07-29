國外女網友誆稱來台見面請男子匯款代墊機票　行員發現報警阻詐

▲台南市警五分局開元派出所警員鄭世裕、劉祝愷立即到場了解，發現係詐騙集團偽裝國外女網友，誆稱來台見面要被害人匯墊機票錢，而及時阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局開元派出所，7月28日上午11時40分，接獲北區開元路京城銀行來電，稱有男子臨櫃要欲西聯匯款疑似遭詐騙，請警方前來協助，警員鄭世裕、劉祝愷立即到場了解，發現係詐騙集團偽裝國外女網友，誆稱來台見面要被害人匯墊機票錢，幸警方及時阻詐。

警方指出，該名李姓被害人之前在FB通訊軟體，收到一名自稱來自塞內加爾的外籍女子主動加他好友，兩人多次透過gmail視訊通話，對方還說有時間要來台灣找他玩。

幾天前兩人再度視訊通話，該女子向被害人表示，原本於4月已購買機票要來台灣找他，卻因為新冠疫情班機遭取消，最近疫情趨緩，女網友要被害人先墊付機票改期手續費200美金（新台幣5912元），讓她能來台灣與他見面。

李男不疑有他，28日中午前往開元路京城銀行辦理西聯匯款，因是境外匯款行員察覺有異，向李男關懷提問後發覺其可能遇詐騙，立即提醒並通報警方到場協助。員警詢問被害人後告知其係遭詐騙，並詳細說明詐騙集團的詐騙手法，李男才驚覺自己遭到詐騙，對行員及警方的即時協助攔阻表示感激。

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