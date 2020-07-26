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激戰女網友卻挨告...38分鐘錄音檔曝：妳坐上面！呻吟、喘息全錄下　結局逆轉

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▲▼男女,兩性,吵架,相愛,交往,婚姻,戀愛,情侶,伴侶。（示意圖／CFP）

▲阿傑被告性侵，結局逆轉。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

記者林昱萱／台北報導

一名男子「阿傑」（化名）日前在網路上認識女子「花花」（化名），兩人之後就相約到女方家中，並發生性關係。孰料，兩人發生關係之後，花花竟然控告阿傑性侵。所幸，阿傑於檢察官調查時，提供了一段關鍵錄音檔，因此獲得不起訴處分，而花花聲請的交付審判，也遭法院駁回。

判決指出，花花指控，兩人是在臉書上認識，之後就相約到她的住處見面，但阿傑卻命令她貼著牆壁站好，接著還要求她脫去上衣，並強吻、性侵她。不過，阿傑反駁，兩人的性行為都是自願的，自己並沒有強迫花花，一切都是很自然的開始。

阿傑表示，「花花還跟我說她滿缺錢的，因為我覺得她怪怪的，所以去她家時我有準備錄音，錄音是為了自保，我到她家後，她說要泡咖啡給我喝，我有先給她2千元，之後發生性關係時，花花還叫我去關窗廉，並自己脫衣服，結束時還在床上說錢太少，我又再給她一個紅包。」

對此，檢察官勘驗，阿傑提供的38分41秒錄音檔發現，內容裡有花花的呼吸、喘息、呻吟，但並沒有拒絕言語，且阿傑也多次提到，「怎麼了？」、「會痛嗎？」、「需要套子嗎？」、「給妳坐上好不好？」、「妳坐上面要不要？」，「什麼？我還要出來耶」、「要不要讓我出來」、「我出來好不好」、「我出來喔」、「來手給我，我要射」、「我有帶保險套，妳不用擔心」等語。

此外，兩人在錄音檔持續期間，還正常談笑，且花花還開玩笑地說，「兩人都是胖子，哈哈」。對此，檢察官認為，雙方氣氛和平談笑、閒話家常，且阿傑也稱，最後花花還很自然地帶他下樓，且勘驗電梯監視器畫面也能發現，在阿傑離開時，兩人互動正常，也無任何異狀，因此對阿傑處以不起訴處分，而花花不符結果，聲請交付審判，但遭法官裁定駁回。

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