「穩賺不賠的香港彩票」台東女提8萬要匯香港　警攔阻保住辛苦錢

▲ 詐騙集團稱「穩賺不賠的香港彩票」，台東警攔阻詐騙匯款。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東警分局寶桑派出所員警於日前12點許巡邏勤務時，接獲勤指中心派遣稱於台東市國泰世華銀行有民眾疑似遭詐騙需要警方協助。員警獲報後前往現場，見一名洪姓女子正在填寫匯款單，經現場員警上前關心詢問才知道原來該名洪姓女子提款新台幣8萬元，打算匯往香港銀行，並表示該筆匯款是朋友介紹可以高額獲利的投資項目，幸好員警在洪女臨櫃準備匯款時即時制止，保住存款。

洪女表示，日前在網路上認識一名朋友，邀請他集資購買一支香港彩票，而且還宣稱自己擁有內線消息所以穩賺不賠，只要匯新台幣8萬元給該名網友處理，就能坐等淨賺高額獎金。員警耐心地向洪女解釋詐騙手法：通常被害人過一陣子就會收到彩票中獎的通知，但前提又要被害人再匯一筆鉅額手續費及稅金，才能收到獎金，但在被害人信以為真匯款後，對方卻突然消失無蹤，這是詐騙集團慣用的詐騙方式，不要上當受騙。洪女這才恍然大悟，趕緊將辛苦賺來的8萬元存回帳戶，成功守住荷包避免受騙，並連連向員警道謝。

台東分局呼籲，現今詐騙手法層出不窮，民眾若遇到聲稱可以在短時間內高獲利且來路不明的投資管道，多半為詐騙手法，千萬不可未經查證便直接匯款，民眾也可以多加使用165反詐騙專線查詢，切勿聽信來路不明的資訊。

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