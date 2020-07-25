3萬2機票逼轉購物金！亞航客服甩1理由「0元結案」...OL氣炸：超垃圾

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／採訪報導

疫情重創航空業，原本計畫出國旅遊的朋友也無奈取消行程。一名L小姐去年9月購買亞航機票，原定2月底飛泰國清邁，怎料疫情攪局只好作罷，起初航空公司承諾全額退款，後來變卦改成購物金（代金券），沒想到最後談不攏，業者竟直接「關閉案件」。

L小姐向《ETtoday新聞雲》記者提到，去年她和另外3名同事相約，2月27日至3月1日飛泰國清邁旅遊，4人機票一共花了3萬2000元，後來疫情的關係，加上航空公司答應全額退款至信用卡，所以她們在2月18日提出申請，當時系統顯示「約需30個工作天處理」，她也就放心等待。

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時隔1個多月，亞航3月20日發信通知，表示乘客可將航班預訂轉為信用賬戶，使用期限延長1年；另外，也可選擇原出發日期180天內的航班，避免手續費用及價差，而後31日又再次發信告知這個「替代方案」。

▲客服信通知，希望旅客能換成代金券。（圖／L小姐提供）

然而，L小姐一行人並不願接受替代方案，於是7月9日透過真人客服，溝通退款事宜，對方也協助立案提交需求，2天後航空公司回信，希望她們可接受信用帳戶的模式，並將開票期拉長至2年。

7月15日那天，L小姐收到系統信件，表示「正在等候回覆，請於4天內回信」，於是她立刻詢問真人客服，而對方依然引導替代方案，不過她們堅持拒絕，所以客服建議，直接回信給亞航，她們也乖乖照做。

▲▼與真人客服對話。（圖／L小姐提供）

怎料，18日L小姐等到的答案竟是，「尚未收到回應，因此將此案件關閉。」傻眼的她24日向客服詢問，對方只無奈地回應，「很抱歉有這個狀況，經查詢後確認沒有收到回信，案件已關閉。」

眼看從全額退款到最後找理由擺爛，L小姐氣得向民航局投訴，而對方也表示，收到多起相關投訴，不過只能勸導。

事後，她們不死心又聯絡亞航，客服還是一句老話，「不可能退信用卡，但如果願意換成購物金，請再盡快回覆給我們。」不過，L小姐為此也在網上爬了不少文，「有苦主說他選購物金，結果3個月過去並沒拿到，然後案件也是突然被關閉......。」

▼申訴案件被直接取消。（圖／L小姐提供）