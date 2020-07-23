冒旅行社名義誘留學生轉帳訂機票　65人受害

▲65名留學生遭詐騙，總金額高達800萬新台幣 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者張呈緯／綜合報導

新冠疫情使國際航班大幅減少，不少海外留學生想返鄉卻訂不到機票。大陸有不肖人士趁機行使詐騙，以旅行社名義聲稱，能提供國際航班的搶票、預約服務，誘使留學生轉帳訂購機票，目前總計有65人受害，受騙金額高達170萬元人民幣（約新台幣800萬元）。

根據《新浪網訊》報導，李莫是在美國留學的大陸生，5月時他的簽證就已經到期，但因爲疫情，學校給予免費續簽一次，「7月10日以前我必須回國，但國際航班減少，機票變得很難買」，因此在6月底時，她便開始尋找網絡上的「票務代理」。

透過微博搜索關鍵字「回國機票」，李莫找到一個名爲「龍騰國際特價機票」的帳號，對方表明能幫忙提供搶票服務，只需要提供學生證、護照、電子郵箱等基本資料，並向她推薦名爲「龍騰國際售票處」的Wechat帳號，讓她與帳號客服聯繫並購買機票。

李莫說，雙方商定的價格為1萬4000元，由買方先付訂金1萬元後，待賣方出示購票資訊，再付清尾款的4000元。然而在支付訂金後，賣方卻以這是「特價機票」為理由，表示留票時間過長，要求她再付一次全款，並承諾會歸還先前已支付的1萬元訂金。李莫再次匯款全額後，等了一段時間後，發現對方不但沒有給予出票的訊息，聯絡客服也沒有回復，這才意識到自己已經被騙。

不少留學生和李莫有相同的經歷，這些被害者表示，很多假帳號，包括「全球簽證速辦—李夢茹」、「國際航班特價現票」、「全球票務平臺售票員」等，有部分帳號的頭像、背景圖片相同。有些假的票務帳戶為了獲取信任，會自稱是正規旅行社的員工，並出示旅行社的營業執照和經營許可證。

遭冒用公司名的旅行社對此表示，爲了讓客戶信任，有時的確會出示營業執照，有可能因此洩漏企業訊息。對於打來投訴遭詐欺的消費者，公司也立即表示，「並未授權給其他管道進行票務買賣，所有業務人員均有公司認證。」