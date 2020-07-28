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結合新科技超前部署全面強化山搜能力　台南第四救災救護大隊辦理山難搜訓

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▲台南市消防局第四救災救護大隊，為了強化消防人員山難搜尋救援的能力，特聘請專業山難訓練教官，選定於新化區中興大學林場後山域辦理山難搜救訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第四救災救護大隊，為了強化消防人員山難搜尋救援的能力，特聘請專業山難訓練教官，選定於新化區中興大學林場後山域辦理山難搜救訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第四救災救護大隊，為了強化消防人員山難搜尋救援的能力，特聘請專業山難訓練教官，選定於新化區中興大學林場後山域辦理山難搜救訓練，由大隊幕僚人員及所轄各中、分隊全體人員參訓。

▲台南市消防局第四救災救護大隊，為了強化消防人員山難搜尋救援的能力，特聘請專業山難訓練教官，選定於新化區中興大學林場後山域辦理山難搜救訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第四救災救護大隊，為了強化消防人員山難搜尋救援的能力，特聘請專業山難訓練教官，選定於新化區中興大學林場後山域辦理山難搜救訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第四救災救護大隊，為了強化消防人員山難搜尋救援的能力，特聘請專業山難訓練教官，選定於新化區中興大學林場後山域辦理山難搜救訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國內新冠肺炎疫情趨緩，鼓勵民眾力行「防疫新生活運動」，加上行政院宣布國家「山林解禁」政策，山林步道登山健行強身風氣日盛，隨著入山遊憩民眾人數增加，體力不支無法自行下山或山中迷途失蹤等山域意外，更是時有所聞。

▲台南市消防局第四救災救護大隊，為了強化消防人員山難搜尋救援的能力，特聘請專業山難訓練教官，選定於新化區中興大學林場後山域辦理山難搜救訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第四救災救護大隊，為了強化消防人員山難搜尋救援的能力，特聘請專業山難訓練教官，選定於新化區中興大學林場後山域辦理山難搜救訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第四救災救護大隊，為了強化消防人員山難搜尋救援的能力，特聘請專業山難訓練教官，辦理山難搜救訓練。訓練項目包括：山難事故指揮體系、地圖圖資判讀及手機登山app應用、山難搜索技巧及人員搬運技術等，同時運用手機進行搜尋行跡紀錄、空拍機搜索救援等，消防專業知識背景結合新科技使山難搜救行動更是如虎添翼。

▲台南市消防局第四救災救護大隊，為了強化消防人員山難搜尋救援的能力，特聘請專業山難訓練教官，選定於新化區中興大學林場後山域辦理山難搜救訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四大隊長陳博文表示，本次訓練除了加強個人山難搜救技術，持續熟悉轄內山林步道路徑及路途狀況，更結合消防局CCIO指揮架構應用於山域指揮體系，明確搜救之編組分工及強化山難搜救安全及效率；此外，新化消防分隊更針對轄內熱門爬山景點「新化林場」後山進行超前部署，針對3條主要山徑分別以紅、藍、棕色標註並於山域岔路及大目標處設置「中興林場步道救援樁號」及山區路線圖，標示登山路線、編號、經緯度及分隊電話，供民眾緊急救援需要使用，期藉以提升民眾登山安全及山域事故救援效率，讓民眾安心且安全地健行登山。

▲台南市消防局第四救災救護大隊，為了強化消防人員山難搜尋救援的能力，特聘請專業山難訓練教官，選定於新化區中興大學林場後山域辦理山難搜救訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局長李明峯表示，此次訓練展現台南市在各項救災工作的不斷精進與自我提升，並善用科技與通訊輔助強化救災工作，是安全高效率的救災團隊表現；同時要呼籲民眾平安下山方能達到無痕山林，注意在進行登山活動前，應注意自身體能狀況，注意攜帶齊全相關登山裝備，並善用下載安裝合適的登山APP及離線地圖掌，握登山路線及天氣概況，做好完善的登山行前準備工作，才能安全地上山下上，永續共享台灣的美好山林。

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