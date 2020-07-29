動滋券「射飛鏢抽亂數種子」看完霧煞煞　PTT神人詳解曝光！

記者黃翊婷／綜合報導

體育署發放400萬張500元的「動滋券」，全台超過698萬人登記成功，但昨日（28日）直播抽籤結果，卻讓不少民眾氣到直呼看不懂。PTT八卦板一名網友跳出來解釋，點出由程式跑亂數並非真的亂，體育署請運動員來射飛鏢，就是要確保亂數種子是無法操控的。

▲體育署請來國手射飛鏢抽動滋券。（圖／記者顏如玉攝）

500元「動滋券」主要可用於觀賞運動賽事、購買運動用品等相關產業，政府希望透過這次機會帶動運動商機。不過，體育署28日下午3時30分在松山文創園區舉辦抽籤活動，同時也設置網路直播，讓全台民眾一起參與，過程中找來4名取得奧運資格的國手，請他們以射飛鏢的方式擲出亂數，再透過電腦抽籤程式隨機跑出中獎號碼，得獎者將在28日下午6時至29日上午10時之間會收到簡訊通知。

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不過，許多民眾看完直播抽籤仍不知道自己有沒有中獎，紛紛在影片的留言區抗議看不懂，甚至抨擊這種抽籤方式根本就是脫褲子放屁。也有網友在PTT八卦板PO文詢問，「看不懂動滋券抽獎邏輯是不是很正常？」

▲民眾可以使用動滋券前往觀賞運動賽事。（圖／記者黃克翔攝）

沒想到這篇文章釣出神人回覆，該名網友嘗試以簡單易懂的方式解釋體育署的抽籤法，點出程式亂數隨機並不是真的亂，就像有時候玩遊戲，某些時間掉落寶物的機率總會特別高一樣，所以政府找來運動員射飛鏢，透過這個方式產生亂數種子，進而確保種子是無法操控的。

但原PO解釋完後，還是有部分網友不懂，留言調侃「說中文好嗎？」其他網友則認為，就算有人解釋，但也不是全國人民都懂這個概念，「問題是程式碼沒公開，講這些其實都是白講」、「一堆人看不懂，而且看完也不知道有沒有中，這才是問題」、「我還以為是在抽500萬，搞那麼複雜」。