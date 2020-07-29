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午後防豪雨！「季風低壓掃台劇烈降雨」時間曝　吳德榮：強勁西南氣流通過

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲菲律賓附近有擾動發展中。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，最新歐美模式模擬皆顯示，季風低壓周日起帶來劇烈降雨，由東南往西北掃過台灣；且下周二強勁西南氣流將持續通過台灣，有帶來連續大量降水的潛勢，故此季風低壓對台灣的威脅絕不可小覷。中央氣象局預報員張承傳則說，南海至菲律賓東方海面的低壓帶環境有利擾動發展，也不排除進一步增強成颱風，對台影響還要再觀察，但周日起各地水氣增多。

今高溫區域：

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【黃色燈號】36度以上
新北市、台北市、南投縣、花蓮縣。

▼氣象局對4縣市發布高溫資訊。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

張承傳接受《ETtodday新聞雲》訪問指出，今天（29日）清晨花蓮、台東有些降雨，花東一整天都有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區上午為多雲到晴，午後各地山區、桃園以南平地降雨機率高，有局部短時大雨或豪雨機率；各地高溫33至35度，其中大台北地區、花蓮縱谷及南投近山區或河谷，有局部36度以上發生機率。

張承傳表示，周四至周六高壓往台灣北部海面伸過來，水氣比較少，花東因吹東風、東南風，有短暫陣雨或雷雨，午後雷陣雨較少，偏西半部山區、近山區平地，山局仍有比較大的雨勢；周日到下周二南方低壓帶北抬，各地降雨增多，中南部和東半部有局部大雨，北部午後雷雨狀況也會更明顯。

目前菲律賓附近有擾動發展中，張承傳分析，南海至菲律賓東方海面的低壓帶越來越明顯，環境有利於擾動發展，但可能還要一段時間，落在周末之後，也不排除成颱，「也許在南海長起來，也許在菲律賓東邊長起來，位置不同，移動方向也不同，對台影響也不同」，還要再觀察。

▼今晨台灣附近仍有水氣。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今台灣附近大氣低層東南風、水氣多，東半部易有局部降雨，西半部桃園以南午後有局部陣雨或雷雨的機率，局部地區仍有較大雨勢。

吳德榮表示，周四至周六台灣附近大氣低層為太平洋高壓、季風低壓環流交界的東南風，水氣很多，東半部有明顯降雨；背風面午後對流明顯減弱，僅新竹以南山區午後有局部陣雨或雷雨的機率。

吳德榮說，最新歐美模式模擬皆顯示，周日、下周一季風低壓槽由東南往西北掃過台灣，若來不及發展也會帶來大量降雨；若有發展則除大量降雨外，還會伴隨強風。

▼張承傳指出，南海至菲律賓東方海面的低壓帶越來越明顯，環境有利於擾動發展。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮提醒，下周二的模式模擬則顯示，無論季風低壓內的擾動是否已有被命名為颱風的條件，其東南象限的強勁西南氣流將持續通過台灣，有帶來連續大量降水的潛勢，故此季風低壓對台灣的威脅，絕不可小覷，應持續觀察最新資料的調整。

對於歐美模式模擬下周二西南氣流通過台灣，張承傳指出，低壓帶內的水氣多，南風、西南風也比較強，因此天氣較不穩定。

▼吳德榮說，最新歐美模式第5天模擬顯示，季風低壓環流中心（紅L）皆在海南島附近，低壓槽（紅虛線）向東北延伸至北部海面；季風低壓環流東南象限為強勁西南氣流（紅箭）。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

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