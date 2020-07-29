30歲移工確診「出沒桃園」工作地點曝！　市府緊急大消毒：已集中隔離

▲移工確診，市府派員前往新屋工廠區全面消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者許力方／綜合報導

泰國公布一名從台灣返國的泰籍移工確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心調查，患者為30多歲男性，來台工作2年半，今年7月21日返國後採檢陽性，疫調後已匡列追蹤189人。桃園市政府28日晚間指出，防疫消毒大隊28日下午出動前往新屋，針對廠區全場域消毒，並將接觸者列為居家隔離對象採檢送驗、送集中檢疫，員工皆已安排完成採檢，等待檢驗結果。

發言人莊人祥今28日在記者會中公布，泰籍確診移工29名接觸者中，已有28人病毒核酸、血清抗體檢驗陰性，剩餘1人與公司其他員工160人也已完成採檢，結果將於29日下午公布。男子2018年1月來台工作，今年7月21日返國後，隔天出現腹瀉，無呼吸道症狀、無發燒、無嗅味覺異常，25日於泰國採檢出陽性，經衛生單位疫調後，已匡列189人，分別為宿舍區接觸者18人、工作區接觸者11人及公司其他員工160人。

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▲莊人祥指出，移工染疫匡列189人161人檢驗中。（資料照／記者邱顯燁攝）



桃園市府表示，相關單位保持高度警戒，目前以高標準程序處理中，已依流行疫情指揮中心指示，將同住接觸者列為居家隔離對象採檢送驗，送集中檢疫，對於該工廠員工皆已安排完成採檢，現等待檢驗結果。環保局防疫消毒大隊28日下午出動兩部消毒車及7位消毒人員前往新屋，針對廠區環境完成全場域消毒，為釐清感染源，衛生局也協同疾管署防疫醫師前往現場詳細調查。



針對網傳廠商公告員工暫不要前往桃園，市府表示，將以高標準防堵疫情擴散，相關接觸者皆集中檢疫或完成擴大採檢，也完成廠區消毒，呼籲民眾勿恐慌。

指揮中心調查，該個案在台期間，活動地以北部工作地點及宿舍為主，衛生單位截至目前已掌握個案接觸者共29人，已於7月27日安排採檢送驗，其中18人為宿舍區接觸者，列為居家隔離對象，除1人曾於25日出現咳嗽、流鼻水症狀，目前於醫院隔離中，其餘已安置於集中檢疫所，預計8月5日解除隔離；另外11人為工作區接觸者，皆無症狀，列為自主健康管理對象。目前，已完成採檢29人，其中28人核酸檢測檢驗結果為陰性，1人檢驗中。