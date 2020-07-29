　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

30歲移工確診「出沒桃園」工作地點曝！　市府緊急大消毒：已集中隔離

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲針對桃園市有泰籍移工返國後被驗出確診（新冠肺炎）個案，市府衛生局派員在移工工廠全面消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲移工確診，市府派員前往新屋工廠區全面消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許力方／綜合報導

泰國公布一名從台灣返國的泰籍移工確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心調查，患者為30多歲男性，來台工作2年半，今年7月21日返國後採檢陽性，疫調後已匡列追蹤189人。桃園市政府28日晚間指出，防疫消毒大隊28日下午出動前往新屋，針對廠區全場域消毒，並將接觸者列為居家隔離對象採檢送驗、送集中檢疫，員工皆已安排完成採檢，等待檢驗結果。

發言人莊人祥今28日在記者會中公布，泰籍確診移工29名接觸者中，已有28人病毒核酸、血清抗體檢驗陰性，剩餘1人與公司其他員工160人也已完成採檢，結果將於29日下午公布。男子2018年1月來台工作，今年7月21日返國後，隔天出現腹瀉，無呼吸道症狀、無發燒、無嗅味覺異常，25日於泰國採檢出陽性，經衛生單位疫調後，已匡列189人，分別為宿舍區接觸者18人、工作區接觸者11人及公司其他員工160人。

請繼續往下閱讀...

▲▼0717中央流行疫情指揮中心記者會，莊人祥說明。（圖／記者邱顯燁攝）

▲莊人祥指出，移工染疫匡列189人161人檢驗中。（資料照／記者邱顯燁攝）

桃園市府表示，相關單位保持高度警戒，目前以高標準程序處理中，已依流行疫情指揮中心指示，將同住接觸者列為居家隔離對象採檢送驗，送集中檢疫，對於該工廠員工皆已安排完成採檢，現等待檢驗結果。環保局防疫消毒大隊28日下午出動兩部消毒車及7位消毒人員前往新屋，針對廠區環境完成全場域消毒，為釐清感染源，衛生局也協同疾管署防疫醫師前往現場詳細調查。

針對網傳廠商公告員工暫不要前往桃園，市府表示，將以高標準防堵疫情擴散，相關接觸者皆集中檢疫或完成擴大採檢，也完成廠區消毒，呼籲民眾勿恐慌。

指揮中心調查，該個案在台期間，活動地以北部工作地點及宿舍為主，衛生單位截至目前已掌握個案接觸者共29人，已於7月27日安排採檢送驗，其中18人為宿舍區接觸者，列為居家隔離對象，除1人曾於25日出現咳嗽、流鼻水症狀，目前於醫院隔離中，其餘已安置於集中檢疫所，預計8月5日解除隔離；另外11人為工作區接觸者，皆無症狀，列為自主健康管理對象。目前，已完成採檢29人，其中28人核酸檢測檢驗結果為陰性，1人檢驗中。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
9萬元新機車「4.3折牽回家」！基隆女砸三倍券買…老闆看傻
焦糖哥哥「台大政大搶著要」　他爆氣拍桌痛罵：台灣沒人了？
賴品妤辣曬「超兇事業線」！2照曝光　網噴鼻血
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

30歲移工確診「出沒桃園」工作地點曝！　市府緊急大消毒：已集中隔離

三倍券分三次用！蔡英文在「彰化一間店」花光　背後原因超暖

9萬元全新機車4.3折牽回家！基隆女砸三倍券買車…老闆看傻

台灣民眾收到「大陸不明包裹」！拆開竟是土壤…防檢局證實了

泰籍移工染疫國內匡列189人「還有161人檢驗中」結果明公布

永和超商店員神手一出「召喚神龍」　7天造鋁箔包奇景！網友全驚呆

熊貓新規上路！8／10後申請外送員資格　需提交「終身良民證」

快訊／對流大爆發！全台16縣市下班防「豪大雨來襲」　雨神再淋1天熱區出爐

防疫醫護的家人日常！IKEA超暖影片　感謝無名英雄背後的英雄

動滋券400萬張全抽完！他把得獎數相加…竟發現「超大BUG」：有少欸

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

小姐妹下樓取餐遇超暖心外送員 幫注意來車、目送兩人平安進門

開箱「富地市場」！全國最美夜市 異國美食搭配木質系攤位像到日本

奇景！嘉義午後暴雨如天空破洞 他拍「雙雨瀑」驚：是要對決嗎？

暖爸挑戰下廚、做家務、照顧女兒 只為做護理師妻「最堅實的後盾」

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

30歲移工確診「出沒桃園」工作地點曝！　市府緊急大消毒：已集中隔離

三倍券分三次用！蔡英文在「彰化一間店」花光　背後原因超暖

9萬元全新機車4.3折牽回家！基隆女砸三倍券買車…老闆看傻

台灣民眾收到「大陸不明包裹」！拆開竟是土壤…防檢局證實了

泰籍移工染疫國內匡列189人「還有161人檢驗中」結果明公布

永和超商店員神手一出「召喚神龍」　7天造鋁箔包奇景！網友全驚呆

熊貓新規上路！8／10後申請外送員資格　需提交「終身良民證」

快訊／對流大爆發！全台16縣市下班防「豪大雨來襲」　雨神再淋1天熱區出爐

防疫醫護的家人日常！IKEA超暖影片　感謝無名英雄背後的英雄

動滋券400萬張全抽完！他把得獎數相加…竟發現「超大BUG」：有少欸

「師傅一句手痛」讓他1人扛建材到5樓　學徒崩潰：一天一千各位肯做嗎

與威力彩擦身而過！他曝幻覺真相「把機率當塑膠」：以為越嚴重越容易發生

30歲移工確診「出沒桃園」工作地點曝！　市府緊急大消毒：已集中隔離

芬蘭軍方指控俄羅斯：Su-27戰鬥機侵犯領空！ 　大黃蜂戰機緊急伴飛

苗栗「嬤推孫」過馬路！她被汽車猛撞亡　目擊者傻：躺地上都沒動

美國疫苗研發「速度破紀錄」　佛奇：第3階段試驗進展審慎樂觀

《性愛寶典》六個進階體位　反躺傳教士＋按摩棒簡直要上天堂了

中職／西苑校友大對決　陳仕朋同場較勁施子謙

三倍券分三次用！蔡英文在「彰化一間店」花光　背後原因超暖

車頭燈女神來了！　核彈級卡司加盟《AV帝王2》

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

生活熱門新聞

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

停車格變露營地　退休老師駕車住20多天

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

中威力彩捐2台賓士！1.6萬人狂刷留言慘了

電聯車太長　台鐵通勤站明年拉長

民眾收到「詭異大陸土壤包裹」！防檢局證實了

她買火車對號座竟有人　「大小姐」瞪10秒亮出車票尷尬了

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

「文章牛肉湯」炸滿人潮　在地人曝私藏名單

示範手遊課金！推坑哥「史上最貴截圖」

卸貨等太久！貨櫃車司機爬上天車狂砸洩憤

「出來吧神龍」超商店員用鋁箔包堆出飛龍

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

雞排店老闆關心一句　遭外送員狂罵10分鐘

更多熱門

相關新聞

疫苗研發破紀錄　佛奇：審慎樂觀

疫苗研發破紀錄　佛奇：審慎樂觀

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇今天表示，一旦疫苗問世，官員必須克服民眾對疫苗的懷疑。在接連幾週確診人數激增後，有徵兆顯示疫情可能在高點轉趨穩定。

護理師整天沒吃飯　被移工一句話暖哭

護理師整天沒吃飯　被移工一句話暖哭

泰國猴群數量失控　滿街大便臭翻天

泰國猴群數量失控　滿街大便臭翻天

比利時新冠重燃　安特衛普宵禁

比利時新冠重燃　安特衛普宵禁

泰籍移工染疫　161人檢驗結果明公布

泰籍移工染疫　161人檢驗結果明公布

關鍵字：

移工新冠肺炎陽性桃園泰國

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

蕭亞軒突拋震撼彈「我的人生大事要發生」

即／網傳李登輝逝世　台聯：仍在治療中

周揚青公開對話！曝復合羅志祥真相

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

網紅CEO買9000萬內湖豪宅

分手談不攏！她慘遭男友重摔載回家性侵

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

汪跟別人男友視訊　忌妒臉超爆笑

高雄總圖爆偷拍！少男自慰片全PO網　警急介入調查

龍巖布局台積電！李世聰3月入場　獲利超過50%

停車格變露營地　退休老師駕車住20多天

收到沒？　動滋券中籤簡訊曝光

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

中威力彩捐2台賓士！1.6萬人狂刷留言慘了

更多

最夯影音

更多
雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！
王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面