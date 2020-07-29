　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他查「動滋券合作店家」超傻眼！網站緊急更新了　驚見全台迪卡儂都可用

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

他查「動滋券合作店家」超傻眼！網站緊急更新了　驚見：全台迪卡儂都可用。（圖／翻攝動滋網）

▲民眾可至「動滋網」查詢合作業者。（圖／翻攝動滋網

記者陳俊宏／綜合報導

體育署發放400萬張500元的「動滋券」，共698萬多人登記參與，並在28日抽出中獎號碼。不過，有中獎的網友抱怨，「有沒有已經抽獎了，網頁還沒建置好的八卦？」對此，今天（29日）凌晨「動滋網」已全數更新資訊。另也有人驚喜發現，合作業者中有運動用品公司迪卡儂，直呼「在迪卡儂$500可以買很多衣服。」

網友28日深夜在PTT說，收到簡訊告知抽中動滋券，開心之餘想說要怎樣花這500元，打開動滋網找尋合作店家，「靠北！一堆某某企業社、叉叉有限公司、圈圈行，點進去看細項除了地址、名稱什麼都沒有，能抵用的品項欄也空白，也不知道是三小。」他想問，「有沒有已經抽獎了，網頁還沒建置好的八卦？」

請繼續往下閱讀...

▼記者今晨實際點進動滋網，發現原PO所指的問題已被解決，網站上詳列各業者的地址、電話、營業時間、簡介和網址。（圖／翻攝動滋網）

他查「動滋券合作店家」超傻眼！網站緊急更新了　驚見：全台迪卡儂都可用。（圖／翻攝動滋網）

對此，記者今晨實際點進動滋網，發現原PO所指的問題已被解決，網站上詳列各業者的地址、電話、營業時間、簡介和網址。

也有不少人驚喜發現，動滋券合作業者當中有迪卡儂，「在迪卡儂$500可以買很多衣服」、「準備去迪卡儂買小孩的16吋腳踏車。」而迪卡儂也在臉書回覆網友，全台實體門市都可使用動滋券。

動滋券中籤通知簡訊於28日下午6時開始發送，今上午10時前發送完畢，並於上午10時同步開放民眾查詢抽籤結果；周四10時至24時，身分證件末碼雙號領取QR Code，周五10時至24時，身分證件末碼單號領取QR Code，周六0時起至12/31全部號碼皆可領取QR Code；動滋券抵用時間8/1至12/31。

▼全台迪卡儂門市可用動滋券。（圖／資料照／記者黃靖惠攝）

▲▼迪卡儂進駐新店家樂福。（圖／記者黃靖惠攝）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
熊熊驚爆懷孕10週！交往1個月當媽年底帶球嫁　孩子爸身份曝光
歐盟反制港區國安法　宣布「限制對港出口鎮壓設備」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

逾300萬人抽14萬張！客庄券今中午抽籤　下午5點起LINE發中獎通知

夏董「麗園」便服店專攬政商名流　1晚2萬起跳！入口隱密設會員制

他查「動滋券合作店家」超傻眼！網站緊急更新了　驚見全台迪卡儂都可用

午後防豪雨！「季風低壓掃台劇烈降雨」時間曝　吳德榮：強勁西南氣流通過

30歲移工確診「出沒桃園」工作地點曝！　市府緊急大消毒：已集中隔離

三倍券分三次用！蔡英文在「彰化一間店」花光　背後原因超暖

9萬元全新機車4.3折牽回家！基隆女砸三倍券買車…老闆看傻

台灣民眾收到「大陸不明包裹」！拆開竟是土壤…防檢局證實了

泰籍移工染疫國內匡列189人「還有161人檢驗中」結果明公布

永和超商店員神手一出「召喚神龍」　7天造鋁箔包奇景！網友全驚呆

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

小姐妹下樓取餐遇超暖心外送員 幫注意來車、目送兩人平安進門

開箱「富地市場」！全國最美夜市 異國美食搭配木質系攤位像到日本

《我的婆婆》鍾欣凌見許傑輝、小甜甜出國　超酸曝內心話：你們2個就好好去死

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

暖爸挑戰下廚、做家務、照顧女兒 只為做護理師妻「最堅實的後盾」

逾300萬人抽14萬張！客庄券今中午抽籤　下午5點起LINE發中獎通知

夏董「麗園」便服店專攬政商名流　1晚2萬起跳！入口隱密設會員制

他查「動滋券合作店家」超傻眼！網站緊急更新了　驚見全台迪卡儂都可用

午後防豪雨！「季風低壓掃台劇烈降雨」時間曝　吳德榮：強勁西南氣流通過

30歲移工確診「出沒桃園」工作地點曝！　市府緊急大消毒：已集中隔離

三倍券分三次用！蔡英文在「彰化一間店」花光　背後原因超暖

9萬元全新機車4.3折牽回家！基隆女砸三倍券買車…老闆看傻

台灣民眾收到「大陸不明包裹」！拆開竟是土壤…防檢局證實了

泰籍移工染疫國內匡列189人「還有161人檢驗中」結果明公布

永和超商店員神手一出「召喚神龍」　7天造鋁箔包奇景！網友全驚呆

每發作一次就像死一遍！肺阻塞危險因子　除了吸菸還有這5項

《無照律師2》等了3個月終於復播　織田裕二卻說「希望晚點播」背後藏貼心原因

逾300萬人抽14萬張！客庄券今中午抽籤　下午5點起LINE發中獎通知

嘴硬裝沒事！「醋罈子」說翻就翻星座Top 3　第一名容不下純友誼

布魯克林在「億萬富豪準岳父」面前跪下來！向老婆承諾：我會永遠守護妳￼

夏董「麗園」便服店專攬政商名流　1晚2萬起跳！入口隱密設會員制

白俄羅斯總統主張「喝伏特加抗疫」　自爆感染新冠肺炎

美澳高層華府會談　重申台灣在印太扮演重要角色

熊熊「特斯拉多金男」富二代身分起底！　懷孕10周0遮掩逛IKEA築愛巢

一代酒店大亨「夏董」帥兒曝！海歸創夜店奪獎　黑白兩道覬覦

女舞者上前開撩..王一博看完：要補一下妝　無厘頭小雞逗樂他「看王嘉爾走跟著轉身XD」

生活熱門新聞

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

停車格變露營地　退休老師駕車住20多天

中威力彩捐2台賓士！1.6萬人狂刷留言慘了

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

電聯車太長　台鐵通勤站明年拉長

她買火車對號座竟有人　「大小姐」瞪10秒亮出車票尷尬了

民眾收到「詭異大陸土壤包裹」！防檢局證實了

示範手遊課金！推坑哥「史上最貴截圖」

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

「文章牛肉湯」炸滿人潮　在地人曝私藏名單

移工確診工作地點曝！市府大消毒、隔離

「出來吧神龍」超商店員用鋁箔包堆出飛龍

小英在彰化花光三倍券　原因超暖

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

更多熱門

相關新聞

收到沒？　動滋券中籤簡訊曝光

收到沒？　動滋券中籤簡訊曝光

體育署發放400萬張500元「動滋券」鼓勵民眾參與體育活動，最終有逾698萬人登記成功。28日體育署邀請4位取得奧運資格的國手，進行射飛鏢的方式擲出亂數，再透過電腦抽籤程式隨機跑出中獎號碼。中籤者將於28日下午6點起，至29日上午10點間收到中籤通知簡訊。

動滋券卻少兩張？　體育署：無效

動滋券卻少兩張？　體育署：無效

動滋券出現問題！400萬竟然少2張？

動滋券出現問題！400萬竟然少2張？

動滋券400萬張全抽完！得獎數相加少2張

動滋券400萬張全抽完！得獎數相加少2張

動滋券直播「電腦亂數抽籤」霧煞煞...網怒轟

動滋券直播「電腦亂數抽籤」霧煞煞...網怒轟

關鍵字：

動滋券動滋網迪卡儂

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

蕭亞軒突拋震撼彈「我的人生大事要發生」

即／網傳李登輝逝世　台聯：仍在治療中

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

周揚青公開對話！曝復合羅志祥真相

分手談不攏！她慘遭男友重摔載回家性侵

網紅CEO買9000萬內湖豪宅

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

高雄總圖爆偷拍！少男自慰片全PO網　警急介入調查

停車格變露營地　退休老師駕車住20多天

汪跟別人男友視訊　忌妒臉超爆笑

中威力彩捐2台賓士！1.6萬人狂刷留言慘了

Nissan GT-R爆改千匹馬力遇對手

「買土地可娶小姨子」另類廣告掀轟動

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

更多

最夯影音

更多
雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！

雞排店老闆關心一句「怎麼晚到」　外送員當街怒譙：被撞死你負責！
王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

王瞳鬆口「可能下一秒就登記」　艾成單身證準備好..家人很祝福

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

交往洋男友1年「突掏驗孕棒」：2個月了！　爸媽超豁達「怎麼過隨便妳」…何美傻眼

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

墾丁「最美風景」比基尼騎士們　長髮白皙妹正面曝光❤網友求IG

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

艾成、王瞳登記結婚！！　霸氣告白：我有一顆為瞳瞳捨命的心

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面