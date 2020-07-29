他查「動滋券合作店家」超傻眼！網站緊急更新了　驚見全台迪卡儂都可用

▲民眾可至「動滋網」查詢合作業者。（圖／翻攝動滋網）

記者陳俊宏／綜合報導

體育署發放400萬張500元的「動滋券」，共698萬多人登記參與，並在28日抽出中獎號碼。不過，有中獎的網友抱怨，「有沒有已經抽獎了，網頁還沒建置好的八卦？」對此，今天（29日）凌晨「動滋網」已全數更新資訊。另也有人驚喜發現，合作業者中有運動用品公司迪卡儂，直呼「在迪卡儂$500可以買很多衣服。」

網友28日深夜在PTT說，收到簡訊告知抽中動滋券，開心之餘想說要怎樣花這500元，打開動滋網找尋合作店家，「靠北！一堆某某企業社、叉叉有限公司、圈圈行，點進去看細項除了地址、名稱什麼都沒有，能抵用的品項欄也空白，也不知道是三小。」他想問，「有沒有已經抽獎了，網頁還沒建置好的八卦？」

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▼記者今晨實際點進動滋網，發現原PO所指的問題已被解決，網站上詳列各業者的地址、電話、營業時間、簡介和網址。（圖／翻攝動滋網）

對此，記者今晨實際點進動滋網，發現原PO所指的問題已被解決，網站上詳列各業者的地址、電話、營業時間、簡介和網址。

也有不少人驚喜發現，動滋券合作業者當中有迪卡儂，「在迪卡儂$500可以買很多衣服」、「準備去迪卡儂買小孩的16吋腳踏車。」而迪卡儂也在臉書回覆網友，全台實體門市都可使用動滋券。

動滋券中籤通知簡訊於28日下午6時開始發送，今上午10時前發送完畢，並於上午10時同步開放民眾查詢抽籤結果；周四10時至24時，身分證件末碼雙號領取QR Code，周五10時至24時，身分證件末碼單號領取QR Code，周六0時起至12/31全部號碼皆可領取QR Code；動滋券抵用時間8/1至12/31。

▼全台迪卡儂門市可用動滋券。（圖／資料照／記者黃靖惠攝）