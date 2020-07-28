動滋券400萬張全抽完！他把得獎數相加…竟發現「超大BUG」：有少欸

記者柯振中／綜合報導

體育數發放400萬張500元的「動滋券」，鼓勵民眾參與體育活動，最後有698萬人登記成功，400萬名幸運兒中籤。不過，有網友將動滋券抽出的各身分證末碼人數相加，最後發現竟然有少，而螢幕上還顯示「100％」與「4,000,000」人，讓他覺得相當不可思議。

▲動滋券抽籤結果出爐，數字相加竟有短少。（圖／記者顏如玉攝）



體育署28日在松山文創園區舉辦抽獎，在律師公證下抽籤，抽出400萬名幸運兒，接著將依照手機號碼發送簡訊，通知得獎者。

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不過，有眼尖的網友發現，照體育署公開的數據來看，目前已經抽出400萬人，全數抽完，但若將各身分證尾數的中籤人數相加，會發現人數有短少，一共只有398萬9998人。

▼動滋券抽籤已全數抽完，但少了2張。（圖／記者顏如玉攝）



依據體育署數據，身分證末碼0的中籤者有41萬7,002人、末碼1則為40萬1,615人、末碼2為40萬4,448人、末碼3為41萬1,210人、末碼4為30萬7,419人、末碼5為41萬2,490人、末碼6為40萬3,980人、末碼7為41萬2,810人、末碼8為41萬6,182人、末碼9為41萬2,842人，實際將這些人數相加，確實只有398萬9998人，但螢幕仍顯示「4,000,000人」以及「100％」。

眾多網友看完，紛紛在下面留言，「抓到惹」、「真虧你能發現」、「掉在沙發縫裡了」、「居然有人真的去算 笑死。」

▼網友將所有總數相加，發現少2張。（圖／翻攝PTT）

