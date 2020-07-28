台南北區男子墜樓　身上多處刀傷臟器外露送醫仍不治

▲王姓男子自5樓墜落2樓遮雨棚上，身上有多處刀傷且臟器外露，台南市消防局據報出動消防人員前往救援送醫急救，仍不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區西門路四段280巷1處民宅，28日上午驚傳1名男子自5樓墜落2樓遮雨棚上，身上有多處刀傷且臟器外露，台南市消防局據報出動消防人員前往救援，發現該36歲王姓男子已呈現OHCA，無生命跡象，身旁有1把刀子，消防人員緊急送緊搶救，惟傷重宣告不治，警消疑自戕尋短，全案由市警五分局調查處理中。

台南市消防局28日上午7時19分許據報，位於北區西門路四段280巷1處民宅有人墜樓，消防局馬上出動2車5人前往搶救，消防人員到場發現該36歲王姓男子係從5樓墜樓，掉在2樓遮雨棚，傷者身上有多處刀傷，及傷部臟器外露，且身旁有1把刀，人已呈現OHCA無生命跡象。

消防人員將傷者從2樓遮雨棚救下，以公消防分隊救護車緊急送往奇美醫院急救，惟經急救團隊搶救30分鐘仍傷重不治身亡。台南市警五分局公園所據報立即派員管制現場，警方初步研判，該王姓男子疑似持刀自戕尋短，目前相關案情正由警方報請檢察官相驗釐清中。

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