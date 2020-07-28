　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南北區男子墜樓　身上多處刀傷臟器外露送醫仍不治

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲王姓男子自5樓墜落2樓遮雨棚上，身上有多處刀傷且臟器外露，台南市消防局據報出動消防人員前往救援送醫急救，仍不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲王姓男子自5樓墜落2樓遮雨棚上，身上有多處刀傷且臟器外露，台南市消防局據報出動消防人員前往救援送醫急救，仍不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區西門路四段280巷1處民宅，28日上午驚傳1名男子自5樓墜落2樓遮雨棚上，身上有多處刀傷且臟器外露，台南市消防局據報出動消防人員前往救援，發現該36歲王姓男子已呈現OHCA，無生命跡象，身旁有1把刀子，消防人員緊急送緊搶救，惟傷重宣告不治，警消疑自戕尋短，全案由市警五分局調查處理中。

台南市消防局28日上午7時19分許據報，位於北區西門路四段280巷1處民宅有人墜樓，消防局馬上出動2車5人前往搶救，消防人員到場發現該36歲王姓男子係從5樓墜樓，掉在2樓遮雨棚，傷者身上有多處刀傷，及傷部臟器外露，且身旁有1把刀，人已呈現OHCA無生命跡象。

▲王姓男子自5樓墜落2樓遮雨棚上，身上有多處刀傷且臟器外露，台南市消防局據報出動消防人員前往救援送醫急救，仍不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防人員將傷者從2樓遮雨棚救下，以公消防分隊救護車緊急送往奇美醫院急救，惟經急救團隊搶救30分鐘仍傷重不治身亡。台南市警五分局公園所據報立即派員管制現場，警方初步研判，該王姓男子疑似持刀自戕尋短，目前相關案情正由警方報請檢察官相驗釐清中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

・在家輕鬆做出網美飲料

ET快訊
台女長灘島「一條線」瘋傳身分被揭露　怒告求償180萬
里長集資40萬「中獎金額」出爐：繼續簽或捐出去
泰移工確診！　台灣匡列189接觸者「1人有症狀」住院隔離中
泰移工「在台2年半」返國確診　公司160接觸者初步狀況出爐
快訊／再增5例境外移入「分別來自菲律賓、香港」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不爽被分手...宜蘭男「3度狂噴」前女友：好好賣鮑魚！超扯訊息內容曝光

台南北區男子墜樓　身上多處刀傷臟器外露送醫仍不治

快訊／基隆市政府建管科遭檢調大動作搜索　帶走4建案卷宗2承辦人

比基尼辣妹不戴安全帽慘了！騎機車趴走超吸眼球　警卯起來開出百張罰單

在花海寫情詩！已婚工程師狂撩同事：轉角與妳相見　正宮見「情侶手機殼」崩潰

瞬間大雨再襲新北！板橋華江橋淹水10公分…機車塞橋上

尾隨捲髮正妹進電梯「襲胸快閃」　噁男竟辯：心情不好

長灘島「一條線」瘋傳...無碼比基尼妹身分曝　她返台開吉求償180萬

花蓮台9線聯結車追撞2車！計程車駕駛及乘客受傷　北上交通受阻

碩士生「大學操場」掏出來狂搓...下秒噴射！女大生見「裙子一灘白濁」嚇傻

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

【社畜時代】是來上班還是來玩的 現在工讀生素質...?｜EP.241

潘瑋柏「結婚一定會講」許諾公開　老婆Luna成出道唯一認愛對象

威力彩31億獎號出爐！　一注中這7碼帶走史上最高獎金

【社畜時代】職場自保是必須 小心賤人弄死你｜EP.257

周杰倫首開直播！「半小時斗內1億」　Live變魔術…「Mojito材料」都來了

不爽被分手...宜蘭男「3度狂噴」前女友：好好賣鮑魚！超扯訊息內容曝光

台南北區男子墜樓　身上多處刀傷臟器外露送醫仍不治

快訊／基隆市政府建管科遭檢調大動作搜索　帶走4建案卷宗2承辦人

比基尼辣妹不戴安全帽慘了！騎機車趴走超吸眼球　警卯起來開出百張罰單

在花海寫情詩！已婚工程師狂撩同事：轉角與妳相見　正宮見「情侶手機殼」崩潰

瞬間大雨再襲新北！板橋華江橋淹水10公分…機車塞橋上

尾隨捲髮正妹進電梯「襲胸快閃」　噁男竟辯：心情不好

長灘島「一條線」瘋傳...無碼比基尼妹身分曝　她返台開吉求償180萬

花蓮台9線聯結車追撞2車！計程車駕駛及乘客受傷　北上交通受阻

碩士生「大學操場」掏出來狂搓...下秒噴射！女大生見「裙子一灘白濁」嚇傻

不爽被分手...宜蘭男「3度狂噴」前女友：好好賣鮑魚！超扯訊息內容曝光

宏達電VR逐格偶動畫《病玫瑰THE SICK ROSE》　入選第77屆威尼斯影展創投

《食尚》主持群再爆職災！　哈孝遠憂「痛風再發作」忍痛吃美食

牛五花嫩口多汁！嘉義超氣派平價火鍋　冰淇淋、多款飲料免費爽嗑

人行道突塌陷！牽手情侶瞬間消失...網驚：連走路都有心理陰影

被列黑心海鮮客戶名單　台北喜來登、晶華、國賓：未使用鮮德產品

桃園「迷你肉圓」只要8元！圓滾滾外型晶瑩剔透…搭配骨仔肉湯香氣逼人

「防止總統擴權！」江啟臣：儘速進行修憲總體檢　落實權力分立制衡

4百元有找爽嗑肉！「蘭嶼版芭達雅」燒烤吃到飽　眺望藍海＋夕陽太享受

驚爆MacBook起價2萬5有找！　傳於10月底發布亮相

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

社會熱門新聞

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

即／新店深夜大火！夫妻奔逃她被狗咬傷

高雄總圖爆偷拍！少男自慰片全PO網　警急介入調查

「池塘鬼屋」存在20年成死角　居民憂心登革熱

泳池壓男童入水？警官爸告白：指控太沉重

門突然被打開　台中男只穿一條內褲猛遮

即／「掐男童脖子按到水裡」！眼鏡男身分曝光

獨／台南二監驚爆受刑人恐攻！原子筆狂插...戒護員滿頭血

惡鄰躲大樓狙擊水塔　高雄男上網求救

即／台南1男身中多刀墜樓　臟器外露命危

快訊／內湖「群蜂攻擊」！多名小孩受傷

她喝醉「內褲不見」遭撿屍！廚師判賠60萬免坐牢

即／林口男PO文：我砍死家人　警速上門求證

即／彰化大村變電所電桶爆炸　近千用戶停電

更多熱門

相關新聞

北外環道擴散南科效益　沿線房市熱度升高

北外環道擴散南科效益　沿線房市熱度升高

產業是帶動城市發展的關鍵，這點在台南就能獲得證實，因為南科發展熱絡，幾乎整個台南都雨露均霑，特別是房市受惠多，加上北外環道的建設利多，愈來愈多區塊都能吃到南科的工作人口，包括如九份子重劃區、史博館周邊推案也更熱絡。

芒果「台灣下單日本取貨」　笠間市贈黃偉哲感謝狀

芒果「台灣下單日本取貨」　笠間市贈黃偉哲感謝狀

黃偉哲：超過20.8億考慮加碼再送1房

黃偉哲：超過20.8億考慮加碼再送1房

「文章牛肉湯」炸滿人潮　在地人曝私藏名單

「文章牛肉湯」炸滿人潮　在地人曝私藏名單

台南賣地進帳近50億　建商溢價逾70%搶新都心段土地

台南賣地進帳近50億　建商溢價逾70%搶新都心段土地

關鍵字：

台南墜樓刀傷臟器外露不治

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

王瞳、艾成今登記結婚！

即／威力彩31億2注均分　終結47連槓

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

快訊／再增5例境外移入指揮中心1400記者會說明

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

萌妹提筆畫主子肖像　貓乖乖不動

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

即／新店深夜大火！夫妻奔逃她被狗咬傷

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

更多

最夯影音

更多
觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴
中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面