芒果「台灣下單日本取貨」　日茨城縣笠間市贈黃偉哲感謝狀

▲日本茨城縣笠間市市長山口伸樹，委由日本笠間台灣辦事處處長木下知香，在農糧署署長胡忠一陪同下，前來市府致贈感謝狀予台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲，今年6月以「台灣下單日本取貨」的方式訂購芒果贈送日本茨城縣笠間市市長山口伸樹，笠間市長為表示對台南市政府的感謝，特委由日本笠間台灣辦事處處長木下知香，在農糧署署長胡忠一陪同下，前來市府致贈感謝狀予台南市長黃偉哲。



因新冠肺炎的影響，國外行銷活動雖受限，農糧署與台南市政府仍十分積極推動台日農業合作行銷，日本茨城縣笠間市於2019年5月時與農糧署簽訂合作協定後，在同年11月採購了2貨櫃的台灣香蕉供應該縣3個市、町從托兒所至高中學生午餐，且在當地5家連鎖超市販賣台灣香蕉。



今年6月時，笠間市辦事處處長木下知香，參訪台南市知名芒果產地（玉井、南化等），了解台灣芒果外銷及生產流程；為推廣台南市優良農產品，台南市長黃偉哲以「台灣下單日本取貨」的方式，訂購芒果贈送日本茨城縣笠間市市長山口伸樹。





笠間市市長為表示，對台南市政府的感謝，委由日本笠間台灣辦事處處長木下知香，前來台南致贈感謝狀給黃偉哲市長，黃偉哲也回贈了包括玉井農會出產的時光寶盒（情人果乾／芒果乾／不加糖芒果乾）及麻豆農會麻農選物極品禮盒（柚子參／柚子茶／梅柚片兒）的台南特選好物，期待透過友好交流，宣傳台南優良農產。





為了推廣台南好物，台南市政府安排了文旦之旅，邀請木下處長及農糧署署長胡忠一參訪麻豆農會超市、麻豆文旦的發源地買郎宅、參觀總爺藝文中心百年糖廠並到好廖文旦園柚園體驗採果。



日本從1999年開放台灣柚子進口，但往年台灣的出口量皆不高，近9年（100-108）平均出口1.5公噸，台南市政府希望藉由與日本駐台單位的密切合作，加強行銷台南優質的文旦及白柚，在日本打開知名度，南市府與農糧署積極配合，黃偉哲市長特邀請日本笠間台灣辦事處木下處長來一趟文旦之旅，品嚐最優質的麻豆文旦，期能藉由與駐台單位的合作，越洋推廣台南好農產。

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