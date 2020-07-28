台南三倍券登錄金額破2億　黃偉哲：超過20.8億考慮加碼再送1房

▲台南振興券大爆發，短短13天上網登錄抽房子金額破2億，台南市長黃偉哲指出，若能突破2019年購物節的20.8億元，將會考慮加碼再送1房。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南振興券大爆發，短短13天上網登錄抽房子金額破2億，台南市長黃偉哲28日上午指出，台南祭出抽「輕豪宅」的大獎，國內矚目迴響熱烈，若能突破2019年購物節的20.8億元，將會考慮加碼再送1房。

請繼續往下閱讀...

台南月月抽好禮活動7月15日登場，最大獎是價值600萬元的輕豪宅一戶，吸引許多民眾消費登錄發票，短短13天不到，累計超過15萬張登錄發票，其中市場、夜市共發出6822張200元及500元抽獎登錄劵，總累計登錄金額突破2億元以上，平均每天登錄超過1萬5000張，平均每天金額都在2千多萬元以上，證明在消費抽全新輕豪宅，以及汽車和頂級遊程等大獎的誘因催化下，展現民眾驚人的消費能力，消費熱度爆表。

黃偉哲市長表示，為鼓勵市民朋友在地消費把手上振興券留在台南，活絡地方經濟，市府祭出房子、車子、銀子「五子登科」獎品，獲得熱烈迴響，各局處亦規劃了一系列不同主題的振興消費活動，歡迎全台民眾到台南展開報復性旅遊，同時不忘提醒近期內其他縣市有發生遊客爆量導致旅遊品質下降，或業者趁勢哄抬價格等情形，市府相關單位必續嚴加查察，顧好台南市旅遊品質。

黃偉哲說，上網登錄至少200元才能登錄，小額的就無法取得抽獎序號，可見實際消費應遠高於目前登錄統計數據，黃偉哲強調，若能突破去年購物節的20.8億元，會考慮向上或向下加碼，向下為新增普獎的獎項，讓民眾多一些中獎機會，如向上加碼，則會考慮特獎再加送1房。

經發局長陳凱凌表示，因應振興三倍劵起跑，台南市各商圈業者紛紛接力提供滿額送或消費送好禮等促銷活動，繼全國商圈嘉年華活動在台南熱鬧登場後，8月8日、9日經濟部商業司將在台南市海安商圈海安路中軸辦理「零售好物」為主題之好享購-府城萬花筒市集活動，現場設置100攤零售業攤位，並有早鳥驚喜送、滿額歡樂送、加碼抽好禮及配合實體振興劵之振興快速集等購物活動，市府將全力配合，共同創造一波買氣高潮，希望民眾來台南消費吃得愉快、玩得痛快、抽得爽快，要讓三倍劵在台南發揮極大化價值。

・膠原蛋白深層修復肌膚