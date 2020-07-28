穩定台南安平治安　四分局廣邀特種行業業者召開治安會議共維治安

▲為穩定台南安平地區治安，台南市警四分局長蔡進閱，廣邀特種行業業者召開治安會議共維治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局，為落實市警局長詹永茂指示，加強防制轄內店家發生酒客聚眾鬥毆及酒後駕車等不法情事，四分局長蔡進閱28日召開安平地區治安會議，廣邀安平區長、里長及酒店、舞廳、KTV及PUB業者與會，除向業者宣導分局及區公所各項治安防制作為，並製成輔導書向店家灌輸治安觀念，反應良好。

安平地區治安會議，由偵查隊製作相關簡報資料，講解酒客間易發生衝突原因及防制措施，包含店內不得有販毒、槍擊或鬥毆情事發生；外圍不准有圍事、酒客、聚眾打架滋事，破壞車輛、公共建築物；服務員協助代叫計程車或代駕，不可任其酒後駕車，如有執意駕車者，應立即通報四分局；請計程車司機能盡速將酒客載離，避免糾紛；店內、店外、走廊、騎樓、馬路加裝監視器鏡頭，俾使意圖滋事、擾亂秩序之消費民眾有所忌憚；員工檢視消費客人有無隨身攜帶危險物品或器械入場，針對酒醉客人鬧事能加強預防、勸止，勿放任客人衝突鬧事，亦或建議加裝金屬探測功能之安檢門；過程中亦解釋相關法令及罰則予店家知悉，加深業者印象。

會議最後並請安平區長賴青足，宣導安平區公所相關規定及措施與業者知悉，同時里長適時反映里內治安狀況，使業者知悉平時營業是否影響到里民生活起居，配合改善，彼此取得共識，過程圓滿順利。

四分局長蔡進閱表示，感謝各界的參與，代表大家對於安平治安重視，也感謝賴區長及各位里長平日對第四分局及對安平治安的支持，店家業者須了解本身並非只以營利為目的，對於治安的維持仍有其一定之社會責任需配合，第四分局將持續針對轄內易滋事處所加強防制，也請轄內店家在此次會議後，能依照分局提供之治安建議一一改善，共同維持安平治安穩定。

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