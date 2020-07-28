　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

穩定台南安平治安　四分局廣邀特種行業業者召開治安會議共維治安

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲為穩定台南安平地區治安，台南市警四分局長蔡進閱，廣邀特種行業業者召開治安會議共維治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為穩定台南安平地區治安，台南市警四分局長蔡進閱，廣邀特種行業業者召開治安會議共維治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局，為落實市警局長詹永茂指示，加強防制轄內店家發生酒客聚眾鬥毆及酒後駕車等不法情事，四分局長蔡進閱28日召開安平地區治安會議，廣邀安平區長、里長及酒店、舞廳、KTV及PUB業者與會，除向業者宣導分局及區公所各項治安防制作為，並製成輔導書向店家灌輸治安觀念，反應良好。

▲為穩定台南安平地區治安，台南市警四分局長蔡進閱，廣邀特種行業業者召開治安會議共維治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安平地區治安會議，由偵查隊製作相關簡報資料，講解酒客間易發生衝突原因及防制措施，包含店內不得有販毒、槍擊或鬥毆情事發生；外圍不准有圍事、酒客、聚眾打架滋事，破壞車輛、公共建築物；服務員協助代叫計程車或代駕，不可任其酒後駕車，如有執意駕車者，應立即通報四分局；請計程車司機能盡速將酒客載離，避免糾紛；店內、店外、走廊、騎樓、馬路加裝監視器鏡頭，俾使意圖滋事、擾亂秩序之消費民眾有所忌憚；員工檢視消費客人有無隨身攜帶危險物品或器械入場，針對酒醉客人鬧事能加強預防、勸止，勿放任客人衝突鬧事，亦或建議加裝金屬探測功能之安檢門；過程中亦解釋相關法令及罰則予店家知悉，加深業者印象。

▲為穩定台南安平地區治安，台南市警四分局長蔡進閱，廣邀特種行業業者召開治安會議共維治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲為穩定台南安平地區治安，台南市警四分局長蔡進閱，廣邀特種行業業者召開治安會議共維治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲為穩定台南安平地區治安，台南市警四分局長蔡進閱，廣邀特種行業業者召開治安會議共維治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

會議最後並請安平區長賴青足，宣導安平區公所相關規定及措施與業者知悉，同時里長適時反映里內治安狀況，使業者知悉平時營業是否影響到里民生活起居，配合改善，彼此取得共識，過程圓滿順利。

▲為穩定台南安平地區治安，台南市警四分局長蔡進閱，廣邀特種行業業者召開治安會議共維治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲為穩定台南安平地區治安，台南市警四分局長蔡進閱，廣邀特種行業業者召開治安會議共維治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲為穩定台南安平地區治安，台南市警四分局長蔡進閱，廣邀特種行業業者召開治安會議共維治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四分局長蔡進閱表示，感謝各界的參與，代表大家對於安平治安重視，也感謝賴區長及各位里長平日對第四分局及對安平治安的支持，店家業者須了解本身並非只以營利為目的，對於治安的維持仍有其一定之社會責任需配合，第四分局將持續針對轄內易滋事處所加強防制，也請轄內店家在此次會議後，能依照分局提供之治安建議一一改善，共同維持安平治安穩定。

・在家輕鬆做出網美飲料

ET快訊
動滋券開獎　身分證尾數0中籤率最高！這數字最慘
沒等到求婚…女下班騎YouBike遭輾斃　駕駛肇事原因曝光
快訊／動滋券700萬人抽籤　16位數亂數幸運兒出爐！領取方式
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金門大橋動工8年蓋不好！前後包商吵不停　機具設備喬不攏爆抗議

延續籃球愛　第一屆「王輝盃」全國籃球邀請賽嘉義熱力開賽　

台東最美海景托育資源中心　阿塱壹館推活動伴親子玩暑假

師承米蘭一星主廚...他用池上區塊鏈米入菜　科技米不只新潮更是美味

台東基督教醫院啟動放射治療　超過69個家庭受惠

疫情衝擊宅經濟逆勢成長　林智堅參訪普羅森3D列印

竹市那魯灣文化聚落開工　獨有原民地景聚落

我們都是老同學　來苗栗長照據點上課

穩定台南安平治安　四分局廣邀特種行業業者召開治安會議共維治安

芒果「台灣下單日本取貨」　日茨城縣笠間市贈黃偉哲感謝狀

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

【社畜時代】是來上班還是來玩的 現在工讀生素質...?｜EP.241

潘瑋柏「結婚一定會講」許諾公開　老婆Luna成出道唯一認愛對象

威力彩31億獎號出爐！　一注中這7碼帶走史上最高獎金

周杰倫首開直播！「半小時斗內1億」　Live變魔術…「Mojito材料」都來了

【社畜時代】職場自保是必須 小心賤人弄死你｜EP.257

金門大橋動工8年蓋不好！前後包商吵不停　機具設備喬不攏爆抗議

延續籃球愛　第一屆「王輝盃」全國籃球邀請賽嘉義熱力開賽　

台東最美海景托育資源中心　阿塱壹館推活動伴親子玩暑假

師承米蘭一星主廚...他用池上區塊鏈米入菜　科技米不只新潮更是美味

台東基督教醫院啟動放射治療　超過69個家庭受惠

疫情衝擊宅經濟逆勢成長　林智堅參訪普羅森3D列印

竹市那魯灣文化聚落開工　獨有原民地景聚落

我們都是老同學　來苗栗長照據點上課

穩定台南安平治安　四分局廣邀特種行業業者召開治安會議共維治安

芒果「台灣下單日本取貨」　日茨城縣笠間市贈黃偉哲感謝狀

新南向台商若回台設總部　游錫堃：對經濟發展幫助很大

金門大橋動工8年蓋不好！前後包商吵不停　機具設備喬不攏爆抗議

基隆超狂婆婆身分曝！豪砸20份三倍券+3萬現金...全新機車騎回家給乖媳婦

行動傳愛讓礙不在　台南市第一獅子會捐車身障服務車

後疫情時代的療癒之所「白教堂」！以印象派與柯比意精神成就神聖

反擊！　中國宣布：暫停香港與加、澳、英司法互助協定

日職／吳念庭二軍交手火腿猛打賞　王柏融未亮相

陳建仁卸任「不支薪、義務授課」　 任輔大講座教授9月起為新生上課

延續籃球愛　第一屆「王輝盃」全國籃球邀請賽嘉義熱力開賽　

Google地圖8大實用撇步公開　讓你秒變地圖達人

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

地方熱門新聞

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

男子疲勞駕駛撞路邊車　怪逆向停車

澎湖旅客塞爆看煙火　網看傻：這是跨年嗎

小琉球塞爆　人氣麻花捲被清倉

2確診本土登革熱都同里　桃園加強防治

生人迴避！彰邑城隍睽違24年即將暗訪

風光不再　花蓮教師會館閒置10年期待重生

失蹤2天　慢飛天使小慧找到了

領走20億威力彩！台南中年男身分曝光

直升機救親哥！鄉長夫人辱衛生所　蘭嶼女醫打臉

嘉義市購物節消費登錄破3千萬　這兩處最熱門

詐騙老梗「猜猜我是誰」老婦險被騙

開出頭彩　「辣妹」收188萬紅包

更多熱門

相關新聞

台南北區男子墜樓送醫仍不治

台南北區男子墜樓送醫仍不治

台南市北區西門路四段280巷1處民宅，28日上午驚傳1名男子自5樓墜落2樓遮雨棚上，身上有多處刀傷且臟器外露，台南市消防局據報出動消防人員前往救援，發現該36歲王姓男子已呈現OHCA，無生命跡象，身旁有1把刀子，消防人員緊急送緊搶救，惟傷重宣告不治，警消疑自戕尋短，全案由市警五分局調查處理中。

北外環道擴散南科效益　沿線房市熱度升高

北外環道擴散南科效益　沿線房市熱度升高

芒果「台灣下單日本取貨」　笠間市贈黃偉哲感謝狀

芒果「台灣下單日本取貨」　笠間市贈黃偉哲感謝狀

黃偉哲：超過20.8億考慮加碼再送1房

黃偉哲：超過20.8億考慮加碼再送1房

「文章牛肉湯」炸滿人潮　在地人曝私藏名單

「文章牛肉湯」炸滿人潮　在地人曝私藏名單

關鍵字：

台南安平治安四分局特種行業

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

王瞳、艾成今登記結婚！

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

即／威力彩31億2注均分　終結47連槓

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

快訊／再增5例境外移入指揮中心1400記者會說明

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

萌妹提筆畫主子肖像　貓乖乖不動

動滋券電腦抽籤出爐28日簡訊通知

高雄總圖爆偷拍！少男自慰片全PO網　警急介入調查

更多

最夯影音

更多
觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴
中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面