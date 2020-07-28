影／三星再釋「Unpacked 2020」預告片！　5款新品於8/5正式亮相

▲三星Galaxy Unpacked 2020確認於8/5在線上發表。（圖／翻攝自三星官網）



記者謝仁傑／綜合報導

三星將於8月5日在線上舉辦「Unpacked 2020」活動，也透過發布的預告片，展示了即將問世的產品輪廓。從影片中隱約可以看出5樣新產品的輪廓，包括智慧手錶Galaxy Watch 3、無線耳機Galaxy Buds Live、摺疊機Galaxy Z Fold 2、旗艦機Galaxy Note 20和平板電腦Galaxy Tab S7。

在這次的宣傳影片中，5款新產品皆採用三星推出的新色「神秘銅」（Mystic Bronze）為主題，估計此色將是三星下半年的主打色。

由於關於三星此次可能推出的新品，網路上已經傳出許多洩露資訊好一陣子，星粉們可從首段的產品名中，點連結看先前的報導。

Galaxy Unpacked 2020 發布會於美東時間上午10點，在三星官網上進行直播，欲完整觀看所有新產品資訊的朋友們，記得不要錯過了。

▲Galaxy Buds Live渲染圖。（圖／取自9TO5Google）

▲Galaxy Tab S7渲染圖。（圖／@evleaks）



▲Galaxy Z Flip 5G。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Galaxy Note 20渲染圖。（圖／Twitter）

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