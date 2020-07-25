Galaxy Watch 3將支援手勢操作！可通話、按快門　還有跌倒偵測功能

▲三星Galaxy Unpacked 2020確認8/5線上發表。（圖／翻攝自三星官網）

記者王曉敏／綜合報導

三星電子將於台灣時間8月5日晚間10點舉辦Galaxy Unpacked線上發表會，預計將在活動上發布的5款產品資訊近期也不斷被洩漏。稍早，Galaxy Watch 3的官方App已在Play Store中被揭露，當中也揭示了幾項先功能，包括用於接聽來電或拍照的手勢。

知名爆料人士Max Winebach稍早在《XDA-Developers》論壇撰文指出，Galaxy Watch 3 Plugin App從表面上並未透露太多資訊，但詳細解碼APK後，卻挖掘出許多令人興奮的功能，特別是手勢方面。

配戴Galaxy Watch 3的用戶將能透過手勢執行部分動作。包括握緊、鬆開手掌將能接聽電話，若不想接聽，則可旋轉手腕，此動作將可靜音來電或通知。另外，握拳的動作同樣也可用來操作手機按下快門。

除了手勢操作，三星也將於Galaxy Watch 3添增跌倒偵測功能。此功能的運作方式與當前的SOS模式類似，當檢測到用戶摔倒，手錶將會持續60的響音，若用戶沒有回應關閉，則手錶將自動聯絡用戶的緊急聯繫人，並發送其當前的定位及5秒的錄音。

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