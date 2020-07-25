　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Galaxy Watch 3將支援手勢操作！可通話、按快門　還有跌倒偵測功能

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼三星Galaxy Unpacked 2020確認8/5線上發表。（圖／翻攝自三星官網）

▲三星Galaxy Unpacked 2020確認8/5線上發表。（圖／翻攝自三星官網）

記者王曉敏／綜合報導

三星電子將於台灣時間8月5日晚間10點舉辦Galaxy Unpacked線上發表會，預計將在活動上發布的5款產品資訊近期也不斷被洩漏。稍早，Galaxy Watch 3的官方App已在Play Store中被揭露，當中也揭示了幾項先功能，包括用於接聽來電或拍照的手勢。

知名爆料人士Max Winebach稍早在《XDA-Developers》論壇撰文指出，Galaxy Watch 3 Plugin App從表面上並未透露太多資訊，但詳細解碼APK後，卻挖掘出許多令人興奮的功能，特別是手勢方面。

配戴Galaxy Watch 3的用戶將能透過手勢執行部分動作。包括握緊、鬆開手掌將能接聽電話，若不想接聽，則可旋轉手腕，此動作將可靜音來電或通知。另外，握拳的動作同樣也可用來操作手機按下快門。

除了手勢操作，三星也將於Galaxy Watch 3添增跌倒偵測功能。此功能的運作方式與當前的SOS模式類似，當檢測到用戶摔倒，手錶將會持續60的響音，若用戶沒有回應關閉，則手錶將自動聯絡用戶的緊急聯繫人，並發送其當前的定位及5秒的錄音。

＃ Her和她 女孩想要的都在這

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／雨勢加強！　北北基升級豪雨特報
楊丞琳閒聊2句…李榮浩心疼「直接送5台冷氣」：工作別受罪
快訊／北市某社區1男倒臥屋內　警消破門：已死亡2天了
瘦子新歌真理褲妹太正！　「零贅肉長腿」網搜出IG
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Galaxy Watch 3將支援手勢操作！可通話、按快門　還有跌倒偵測功能

iPhone 12發表日期曝光！2款「傳說中的產品」也有望亮相

Mac電腦將支援Face ID！macOS Big Sur程式碼洩密

研華、英特爾、聿信攜手　共同打造「AI連續肺音監測系統」

iPhone 11開始在富士康印度廠製造　蘋果甚至考慮出口外銷

Panasonic推「男士美體器」　全身除毛一機搞定，直接水洗好輕鬆

北醫附設悅心長照暨早療中心開幕　引進宏達電VR設備提供輔療課程

招募你的熱血！Facebook在台推出捐血情報站

中華電「5G之境」體驗車開跑　北中南都有機會享受到

Google命名傳統不滅！　Android 11隱藏版「甜點名稱」曝光

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

IU挑戰飛行傘「啊啊啊」飆三段高音　緊盯呂珍九做菜：你沒騙人耶

李眉蓁質詢狂捧韓國瑜「太瘦了」　花120秒問1道題：市長幾公斤？

玖壹壹新歌首唱《過來我家坐》　洋蔥祝福媽媽「ㄙㄨˋㄩㄝˋ生日快樂」

銅板價！台南「古早味爆量乾麵」多汁水餃、中藥滷味絕對吃到撐

基隆男「來回輾狗」！小黑狗血泊中掙扎…他竟下車補一腳

Galaxy Watch 3將支援手勢操作！可通話、按快門　還有跌倒偵測功能

iPhone 12發表日期曝光！2款「傳說中的產品」也有望亮相

Mac電腦將支援Face ID！macOS Big Sur程式碼洩密

研華、英特爾、聿信攜手　共同打造「AI連續肺音監測系統」

iPhone 11開始在富士康印度廠製造　蘋果甚至考慮出口外銷

Panasonic推「男士美體器」　全身除毛一機搞定，直接水洗好輕鬆

北醫附設悅心長照暨早療中心開幕　引進宏達電VR設備提供輔療課程

招募你的熱血！Facebook在台推出捐血情報站

中華電「5G之境」體驗車開跑　北中南都有機會享受到

Google命名傳統不滅！　Android 11隱藏版「甜點名稱」曝光

為什麼不摸我！天竺鼠原地心碎　凝重表情望向媽...哀怨臉笑翻網

3C家電熱門新聞

iPhone 12發表日期曝光！2款「傳說中的產品」也有望亮相

詐騙！LINE「9週年生日慶」免費抽　亂點小心個資洩漏

ROG Phone 3新遊戲手機月底上市

外觀激似Apple Watch的「Oppo Watch」　首款搭載Wear OS將於7月31日發布

久等了！Spotify即時歌詞功能上線

傳統不滅！　Android 11隱藏版「甜點名稱」曝光

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

iPhone 11開始在富士康印度廠製造　蘋果甚至考慮出口外銷

微軟雙螢幕摺疊機「Surface Duo」送達FCC！　上市日期不遠了

讓你看起來「目不轉睛」！　微軟筆電「Surface Pro X」AI眼神接觸功能亮相

三倍券家電優惠攻略　買洗衣機送冰箱

Galaxy Z Flip 5G外觀搶先看

Mac電腦將支援Face ID！macOS Big Sur程式碼洩密

網傳iPhone 12電池容量！　又有消息指5G iPhone發布可能推至11月

更多熱門

相關新聞

星粉荷包即將大失血！　三星Galaxy新機系列價格仍然昂貴

星粉荷包即將大失血！　三星Galaxy新機系列價格仍然昂貴

三星下一款可摺疊手機「Galaxy Fold 2」售價暫定為1,990美元（約新台幣58,600元），與先前傳聞不同的是，無線耳機Galaxy Buds+不會作為人們購買Galaxy Fold 2時的附件，而「Galaxy Z Flip 5G」的售價暫定為1,370美元（約新台幣40,350元）。

「Galaxy Note 20」3D渲染圖出現啦！　真面目將在8月5日亮相

「Galaxy Note 20」3D渲染圖出現啦！　真面目將在8月5日亮相

三星：6G將於2028年到來

三星：6G將於2028年到來

傳三星Note 20系列會比前代便宜

傳三星Note 20系列會比前代便宜

Galaxy Tab S7新系列傳聞規格統整！　電量破萬、8月初強勢登場

Galaxy Tab S7新系列傳聞規格統整！　電量破萬、8月初強勢登場

關鍵字：

三星Galaxy Watch 3

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

癌末女兒穿上禮服：想見媽媽最後一面

即／找到人了！癌末女想見媽最後一面　母將到醫院探視

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

即／癌末女見到媽媽了！　母赴醫院探視心碎：懷胎10月怎麼會不難過

大師毛筆擊倒4男　武術協會怒了

小鐘《玩很大》大玩親親「擦槍走火」　眾人面前疑起生理反應

空氣凍結！阿嬤的花盆長出土河馬

新北貢寮龍洞驚傳176人遭浪捲往外海　消防局緊急出動：已全數上岸

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

馬國畢當街「遭黑衣人暴力動手討債」！對嗆抵抗過程全被拍

即／貢寮龍洞大浪突襲　102人被捲往外海

別再錯失頭獎！3星座本周擁「五星級運勢」

精神科醫師偷腥　小三竟是護理長

他臥舉「遭槓鈴壓頸」腦死　World Gym賠1320萬

更多

最夯影音

更多
余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！
叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面